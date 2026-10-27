La XXXVI Ruta de Vehículos Antiguos reúne en Almería a 40 coches anteriores a 1940 del 5 al 9 de noviembre

Acto de presentación de la XXXVI Ruta de Vehículos Antiguos en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXXVI Ruta de Vehículos Antiguos de Almería reunirá del 5 al 9 de noviembre a 40 coches construidos antes de 1940, que recorrerán la capital y distintos municipios de la provincia en una cita organizada por el Club de Vehículos Antiguos de Almería.

La Diputación Provincial ha anunciado en un nota que una de las principales novedades será un Vermorel de 1905 que pertenece al socio Pepe Moreno y que se puede visitar en su Museo del Vehículo Histórico, en El Ejido.

Entre los vehículos participantes también se espera la presencia de marcas como Ford, Franklin, Rolls-Royce, Packard, Buick o Mercedes, con propietarios procedentes de distintas ciudades españolas, entre ellas Vitoria, Madrid, Málaga y Murcia.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha señalado que, "como escribió el presidente en el libro de la ruta, podríamos definirla como una joya sobre ruedas". Asimismo, ha explicado que el recorrido incluirá una visita al poblado de Fort Bravo, en el desierto de Tabernas.

Sobre este último enclave, el vicepresidente ha destacado que "es un símbolo de Almería y un lugar que algunos visitantes ya conocerán, pero seguro que otros no".

Por su parte, el presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería, José Juan Soria, ha asegurado que "nuestra ruta es un referente en toda España, donde mostramos un museo sobre ruedas espectacular".

En cuanto al programa, la cita comenzará el jueves 5 de noviembre con una ofrenda floral. El viernes 6, según ha explicado Soria, los vehículos se expondrán frente al Palacio Provincial, "como es tradición", y posteriormente, la jornada continuará en Enix.

El sábado 7, la ruta llegará a Terque y Alsodux, mientras que el domingo 8 visitará el poblado de Fort Bravo. La cita, que cuenta con la participación de los ayuntamientos de Enix, Terque y Alsodux, concluirá el lunes 9 de noviembre con el regreso de los participantes a sus lugares de origen.