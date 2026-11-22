Entrega del premio al Mejor Largometraje Nacional Ópera Prima de Ficción a 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, durante la gala de clausura del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Yo no moriré de amor', dirigida por Marta Matute, se ha proclamado este sábado ganadora del premio al mejor largometraje nacional ópera prima de ficción del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Matute ha destacado al recoger el galardón que la película aborda "un tema urgente a tratar", como son los cuidados en casa, y ha valorado que algunos espectadores hayan encontrado en la historia "una especie de abrazo y de alivio".

Por su parte, 'Iván & Hadoum', dirigida por el cineasta almeriense Ian de la Rosa, ha sido otra de las grandes triunfadoras del certamen, con tres galardones en el apartado de ópera prima.

La cinta de De la Rosa ha obtenido el Premio Especial del Jurado a la Mejor Ópera Prima y el Premio Cosentino a la Mejor Dirección, mientras que Silver Chicón ha recibido el Premio Eduardo Fajardo al Mejor Actor por su interpretación en esta producción.

El director ha reivindicado el carácter andaluz de su película, "rodada en Almería, que es Andalucía, con acento almeriense", y ha reclamado romper con los estereotipos porque "el pueblo andaluz es un pueblo sabio y inteligente de forma milenaria".

La ceremonia, presentada por Cayetana Guillén Cuervo, ha conmemorado el 25 aniversario del certamen con una gala en la que se han entregado los galardones del Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima y del Certamen Nacional de Series de Televisión, además de los premios 'Almería, tierra de cine' a Paula Echevarría y Tom Berenger.

En el apartado cinematográfico, el premio al Mejor Guion de Ópera Prima ha recaído en Aina Clotet y Valentina Viso por 'Viva', mientras que Alba Sáez ha conseguido el Premio Torrecárdenas a la Mejor Actriz por su trabajo en 'Corredora'.

Esta edición ha incorporado como novedad una categoría dedicada a la ópera prima documental, cuyo primer premio ha sido para 'Mudrás, bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert, quien ha agradecido al jurado su respaldo a una película que "apuesta por la transversalidad y cree en otros lenguajes como puede ser el cuerpo y la danza".

La gala también ha servido para presentar 'El confidente', la nueva película de Daniel Calparsoro, con la participación de Víctor Clavijo, Emilio Palacios y María Luisa Gutiérrez.

'MATAR A UN OSO', 'CELESTE' Y 'EL CASTILLO' DESTACAN EN SERIES

El Certamen Nacional de Series de Televisión ha reconocido a 'Matar a un oso' (Movistar Plus+) como Mejor Serie Dramática, mientras que la segunda temporada de 'Celeste', también de la plataforma, ha conseguido el premio a la Mejor Serie de Comedia.

En las categorías de interpretación dramática, Teresa Riott ha recibido el premio a la Mejor Interpretación Femenina por la tercera temporada de 'El inmortal', mientras que Vicente Romero ha sido distinguido como Mejor Intérprete Masculino por 'La nena' (atresplayer).

El reconocimiento al Mejor Showrunner o Creador de Serie Dramática ha recaído en Virginia Yagüe y Hernán Cofa por 'Pura sangre' (Mediaset España).

En el apartado de comedia, Malena Alterio ha conseguido el premio a la Mejor Interpretación Femenina por 'Cochinas' (Prime Video), que ha sido recogido en su nombre por los creadores de la serie, quienes han leído un mensaje de agradecimiento de la actriz, ausente por sus compromisos teatrales.

Pol López ha obtenido el galardón a la Mejor Interpretación Masculina por la segunda temporada de 'Celeste'. Por su parte, Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo han sido reconocidos como mejores creadores de serie de comedia por 'Cochinas'.

La ficción 'La promesa' ha obtenido dos galardones, el Premio a la Serie Más Popular y el reconocimiento a la Mejor Serie de Emisión Diaria por su quinta temporada.

En las categorías de miniseries, 'El castillo', (Movistar Plus+) ha conseguido tres premios: Mejor Miniserie, Mejor Interpretación Femenina para Valentina Vidal y Mejor Interpretación Masculina para Raúl Arévalo, quien no ha podido asistir a la ceremonia, por lo que Vidal ha recogido el galardón en su nombre. El premio al Mejor Showrunner o Creador de Miniserie ha recaído en Carles Porta por '33 días' (atresplayer).

Asimismo, 'Valle Salvaje' ha recibido el Premio de Honor del Certamen Nacional de Series de Televisión, en reconocimiento a su trayectoria y al trabajo de sus equipos artísticos y técnicos.

HOMENAJES A PAULA ECHEVARRÍA Y TOM BERENGER

Cayetana Guillén Cuervo ha conducido una gala ante un Auditorio Maestro Padilla de Almería abarrotado, que ha celebrado el 25 aniversario del festival con tres intervenciones musicales de Maika Makovski y su grupo.

Los premios 'Almería, tierra de cine' han distinguido este año las trayectorias de Paula Echevarría y Tom Berenger, dos intérpretes que mantienen una vinculación con la provincia a través de sus trabajos cinematográficos y televisivos.

Echevarría, conocida por su participación en producciones como 'Luz de domingo', 'Sangre de mayo', 'Gran reserva' y 'Velvet', ha recibido el galardón de manos del actor Daniel Grao.

"Vaya día hoy de emociones", ha reconocido Echevarría al recoger el premio, después de haber descubierto horas antes su estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

La actriz ha destacado el cariño recibido durante la jornada y ha asegurado que recoger esta distinción en una ciudad tan vinculada al cine "hace que todavía se convierta en algo mucho más especial".

Su relación con la provincia se remonta al rodaje de la segunda temporada de 'Los nuestros', una serie que utilizó distintos escenarios almerienses para desarrollar su historia.

Por su parte, Tom Berenger ha sido distinguido por una trayectoria cinematográfica que incluye títulos como 'Reencuentro' y 'Platoon', película de Oliver Stone por la que obtuvo un Globo de Oro y una nominación al Oscar al mejor actor de reparto.

El reconocimiento ha coincidido con el 40 aniversario del estreno de 'Platoon' y ha permitido recordar su vinculación con Almería, donde rodó en 1985 el wéstern 'Esos locos cuatreros', con el desierto de Tabernas como escenario.

"Estoy un poco emocionado", ha reconocido Berenger al recoger el galardón, antes de protagonizar un discurso en español en el que ha bromeado con la figura del lagarto que representa el premio y ha recordado sus primeros acercamientos a la interpretación.

La ceremonia ha concluido con una fotografía de familia de los premiados y participantes, que ha puesto fin a los actos centrales de una edición marcada por nueve días de proyecciones, encuentros con cineastas y reconocimientos a profesionales del cine y la televisión.