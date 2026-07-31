Arranca en agosto en Sevilla el operativo de control del Virus del Nilo, con hasta 11 equipos de tratamiento

Un equipo aéreo lleva a cabo tareas de control y prevención contra el mosquito del Virus del Nilo Occidental en la provincia de Sevilla, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado que desplegará durante este mes de agosto el nivel máximo de operatividad del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo occidental, justo cuando ocurre la "mayor época de actividad biológica" del mosquito.

En concreto, se desarrolla una estrategia integral que combina el incremento de medios terrestres, el uso de tecnología de drones en espacios protegidos de alto valor ecológico y la ejecución de tratamientos aéreos de choque, a fin de contener la población de mosquitos de la especie 'Culex' en zonas con mayor riesgo epidemiológico, según ha referido la institución provincial en una nota de prensa.

El número de equipos para tratamientos se ha incrementado en dos unidades, hasta un total de once, que operarán de forma simultánea en los 15 municipios de la zona especial de seguimiento, donde la Diputación tiene encomendadas actuaciones para la vigilancia y el control de entornos periurbanos. Así, cada unidad está compuesta por un conductor aplicador y un técnico biólogo.

En este sentido, el dispositivo está coordinado de manera técnica por Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec), filial de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa).

La estructura contempla cinco equipos destinados a la margen derecha del Guadalquivir, cinco equipos para la margen izquierda y una unidad de apoyo extraordinario preparada para responder con rapidez ante emergencias puntuales o repuntes de capturas.

Además, en el plano tecnológico se ha incorporado el uso de drones para realizar tratamientos larvicidas de precisión en zonas de difícil acceso o con limitaciones operativas para la aviación convencional.

Esta actuación está focalizada en un área de hasta 316 hectáreas de arrozales en el entorno del Paraje Natural del Brazo del Este, abarcando terrenos de los términos municipales de La Puebla del Río y Utrera, añade la nota de prensa.

Así, el empleo de vehículos aéreos no tripulados permite intervenir de forma directa en áreas sensibles y superficies reducidas con una "alta precisión de aplicación".

Para garantizar la sostenibilidad del ecosistema, los tratamientos emplean un biocida de origen natural y biodegradable que actúa exclusivamente sobre las larvas de culícidos y mosca negra sin alterar el equilibrio ambiental de la zona protegida.

Por ello, estas labores cuentan con las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para la aplicación de biocidas, y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para actuar en el espacio natural.

FASE PROGRAMADA PARA LOS MOSQUITOS ADULTOS

Por otra parte, para dar continuidad a los trabajos larvicidas preventivos desarrollados en las zonas húmedas, la Diputación también ejecutará en agosto una fase programada de tratamientos biocidas por vía aérea dirigidos al control del mosquito adulto.

Esta actuación de choque se realiza mediante aplicaciones de ultra bajo volumen que destacan por su "rápida efectividad y su bajo impacto residual en el medio".

De esta forma, los vuelos se activan de forma selectiva y en función de las capturas diarias registradas por la red de vigilancia entomológica, concentrando las pasadas en las tablas de arroz donde se detecten densidades críticas de insectos o circulación del virus.

El radio de acción abarca el entorno de Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Utrera, aplicándose sobre el cultivo y sobre una franja de seguridad de 1,5 kilómetros respecto a los núcleos de población para maximizar el grado de protección ciudadana, ahonda la nota de prensa.

De hecho, con el objetivo de informar a la población sobre las actuaciones y los niveles de alerta en cada municipio, la institución provincial mantiene operativa la plataforma web y la aplicación móvil 'ControlM', a través de la cual será posible consultar la evolución del plan en tiempo real y configurar notificaciones personalizadas según su localidad.

Según ha expresado la Diputación, este refuerzo en las actuaciones coincide con una fase de "mayor actividad" del mosquito y con la evolución registrada durante las últimas semanas tanto por la "red de vigilancia entomológica como por las autoridades sanitarias".

También ha afirmado que la eficacia del plan provincial de vigilancia y control de vectores se apoya en la "coordinación entre administraciones, la vigilancia entomológica y la colaboración ciudadana".

El incremento de las labores de seguimiento y monitorización permite "detectar de forma más temprana la circulación del virus y orientar con mayor precisión las actuaciones de control", contribuyendo también a una "mejor identificación de los casos por parte de las autoridades sanitarias".

Por último, ha pedido a la población que contribuya a la prevención, eliminando cualquier acumulación de agua en jardines, patios, parcelas y otros espacios privados, ya que pueden convertirse en un foco de cría de mosquitos.

Junto a ello, ha recomendado adoptar medidas sencillas de autoprotección frente a las picaduras, especialmente durante las horas de mayor actividad del mosquito, como una medida complementaria al trabajo que desarrollan las administraciones públicas.