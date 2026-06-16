Arranca este jueves el plazo de reserva de bonos de la piscina del CEP Blanco White en Sevilla

Piscina del CEP Blanco White en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado que este jueves, 18 de junio, a las 9,00 horas abrirá el plazo de reserva de bonos para la temporada estival 2026 de la piscina del Centro Educativo Provincial Blanco White.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, el pago de los abonos se realiza exclusivamente a través las plataforma y estos son nominativos y no canjeables.

Para acceder a las instalaciones deberá mostrarse el DNI/NIE junto con el carnet de la piscina. Los menores de 14 años solo podrán acceder en compañía de una persona adulta responsable.

En contexto, el bono para los baños durante ambos meses tiene tres modalidades. Por una parte el bono familiar para julio y agosto, para cuya tramitación es necesario aportar un Certificado de Empadronamiento Colectivo reciente, cuya fecha de empadronamiento de los miembros que habitan en el mismo domicilio familiar deberá ser anterior a 1 de junio de 2026. En cuanto al bono mensual para julio y el bono mensual para agosto tienen ambos el carácter de individual, al igual que el bono de temporada.

La temporada 2026 de baños en la piscina del CEP Blanco White se extenderá desde el 1 de julio al 31 de agosto. En cuanto al horario de baño libre será de lunes a viernes, de 13 a 19,45 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12 a 20,15 horas.