La artista Luz Casal protagoniza este sábado el Festival del Patio + Metrópolis de Diputación de Sevilla

Imagen de la cantante Luz Casal. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis, iniciativa cultural impulsada por la Diputación de Sevilla, tiene este sábado, 26 de septiembre, una nueva cita en la provincia con Luz Casal, que se subirá al escenario del Auditorio Los del Río de Dos Hermanas en el marco de su gira 'Me voy a permitir'.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, el último trabajo de la artista es el más ecléctico e inclasificable de su carrera y en él se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas y diez formas de entender el mundo. Luz Casal se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano, como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero.

Ya lo advirtió el cantautor y escritor Pablo Guerrero: "Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre".

En este sentido, la Diputación ha explicado que el espectáculo con el que llega al cartel del Festival del Patio + Metrópolis tiende un puente entre pasado y futuro que certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones. Las propias y las ajenas.

Alejada de la pirotecnia y los artificios, Luz Casal se permite "no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones", ha puesto en valor la Diputación de Sevilla.

Sobre el escenario de Dos Hermanas la acompañarán Tino di Geraldo, Jorge F.Ojea, Peter Oteo, J.M.Baldoma 'Baldo' y Borja Montenegro. Tras el concierto de Luz Casal, la programación se cerrará el próximo 3 de octubre en Mairena del Aljarafe con La Plazuela.

Con el Festival del Patio + Metrópolis, la Diputación de Sevilla reafirma "su compromiso" con una política cultural concebida desde la vertebración del territorio y el acceso a la cultura, llevando la música en directo a distintos municipios y acercándola a públicos con diferentes gustos e intereses.

Pata la institución provincial, esta es una "decidida apuesta" por descentralizar la oferta cultural, generar nuevas oportunidades de encuentro en torno a la música y hacer que grandes propuestas artísticas puedan disfrutarse también fuera de la capital.

La vocación de servicio público de la iniciativa de la institución provincial se acompaña, además, de una política de precios populares, orientada a convertir la cultura en un elemento de participación y cohesión territorial.