El Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá (Sevilla) acoge la obra 'Asesinato en el Orient Express' este viernes

Archivo - Representación de 'Asesinato en el Orient Express' incluida en la programación del Cipaem. - DIPUTACIÓN SEVILLA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha anunciado que el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra situado en el municipio de Alcalá de Guadaíra recibirá el próximo viernes, 8 de mayo, la obra teatral 'Asesinato en el Orient Express'. La representación, que dará comienzo a las 20,30 horas, forma parte de la programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem).

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, esta versión del clásico de misterio de Agatha Christie cuenta con la puesta en escena de la compañía Pikerton Espectáculos. Un elenco de once intérpretes, dirigidos por José Saiz, entre los que figuran nombres como Juanjo Artero, Helena Font, Daniel González, Paco Pellicer o Mónica Zamora, y que darán vida a la trama ambientada en los años 30, donde el detective Hércules Poirot debe resolver un crimen tras quedar el tren aislado por una tormenta.

La inclusión de esta obra en la agenda cultural local es resultado de la gestión técnica del Cipaem, un programa mediante el cual la Diputación de Sevilla y los consistorios adscritos coordinan la cofinanciación de propuestas artísticas. Así, este modelo de colaboración administrativa "permite la rotación de espectáculos de primer nivel por diferentes teatros de la provincia". En la edición vigente del Cipaem participan un total de nueve municipios hispalenses, en concreto, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera.

En suma, el ciclo, que se desarrolla de forma ininterrumpida desde principios de año, contempla una planificación global de 21 propuestas artísticas diferentes. En su conjunto, el calendario técnico prevé la ejecución de un total de 55 funciones distribuidas por los municipios participantes hasta finales del año 2026.

Tal y como ha precisado la institución provincial, por causas ajenas a la Diputación, la programación puede estar sujeta a cambios de última hora, motivo por el que se recomienda a los ciudadanos consultar las páginas web municipales oficiales para confirmar horarios y disponibilidad de entradas.