El Papa se reunirá con Sánchez en la Nunciatura antes de ir al Congreso, visitará una prisión y un centro de migrantes

El Papa León XIV - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio una hora antes de intervenir en el Congreso de los Diputados, visitará una prisión en Barcelona y un centro de migrantes en Tenerife, según se desprende de la agenda oficial de su visita a España del 6 al 12 de junio, que ha publicado este mediodía el Vaticano.

Concretamente, León XIV tiene previsto recibir al jefe del Ejecutivo español a las 09.30 horas del lunes 8 de junio en la Nunciatura apostólica, y una hora después, a las 10.30 horas tiene previsto en el Congreso de los Diputados para encontrarse con los miembros del Parlamento español y pronunciar un discurso.

Entre las novedades de la agenda, también destaca la visita en Barcelona el miércoles 10 de junio a las 10.50 del centro penitenciario 'Brians 1', donde realizará un saludo.

Además, el viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a las 09.30 horas tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces' donde también realizará un saludo.