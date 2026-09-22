Avanzan las obras para el abastecimiento de agua en pedanías de El Madroño (Sevilla)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, en su visita a las obras de abastecimiento de agua en alta a las pedanías de la localidad hispalense de El Madroño. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El diputado Gonzalo Domínguez ha realizado una visita a las obras

EL MADROÑO (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, junto a su equipo, ha realizado este martes 22 una visita al municipio hispalense de El Madroño, para conocer las obras ejecutadas por la Diputación de Sevilla con el objetivo de "mejorar la garantía de abastecimiento de agua en alta a las pedanías de la localidad". Durante el recorrido ha estado acompañado por el alcalde, Antonio López.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la actuación ha consistido en la construcción de un nuevo depósito de 450 metros cúbicos de capacidad, que se suma al ya existente en la Era de Los Tejones, así como en la ejecución de las conexiones necesarias entre ambas instalaciones. Con ello, se amplía la capacidad de almacenamiento y regulación del sistema, "contribuyendo a garantizar tanto la cantidad como la calidad del suministro".

La intervención ha supuesto una inversión de 453.745,56 euros y forma parte del trabajo de la Diputación "para mejorar las infraestructuras vinculadas a servicios esenciales y reforzar la capacidad de los municipios para afrontar situaciones de mayor presión hídrica".

Al hilo, el diputado ha subrayado que desde la institución provincial se va a seguir trabajando para que el lugar donde se viva "no determine el acceso a servicios públicos esenciales, como el ciclo integral del agua en un contexto de cambio climático".