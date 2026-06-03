El Banco de Alimentos de Sevilla aspira a recoger 200.000 kilos en su Gran Recogida de Primavera

Presentación de la campaña del Banco de Alimentos de Sevilla para la Gran Recogida de Primavera 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado este miércoles, 3 de junio, su nueva edición de la Gran Recogida de Primavera en la sede de la Diputación de Sevilla, una campaña diseñada para movilizar a la ciudadanía y garantizar el sustento de las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la recogida de alimentos se desarrollará los próximos días 5 y 6 de junio en más de 200 puntos de recogida distribuidos por todo el territorio sevillano, con el reto de alcanzar los 200.000 kilos de alimentos.

La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, junto al presidente de la Fundación del Banco de Alimentos, Leopoldo Parias, ha destacado la colaboración entre ambas instituciones y ha señalado que el organismo provincial impulsa distintas líneas de subvenciones de apoyo social tanto a ayuntamientos como entidades del Tercer Sector.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla ha reconocido el papel de las voluntarias que han diseñado la campaña de comunicación 'Este Banco es para levantarse' y ha afirmado que han participado activamente en el diseño y desarrollo de la campaña con "su creatividad y compromiso".

La presentación ha servido para alertar sobre la situación de vulnerabilidad que afecta actualmente a 30.000 personas en la provincia de Sevilla, que dependen directamente de la ayuda del Banco de Alimentos. Como novedad logística para facilitar la colaboración ciudadana, la Gran Recogida de Primavera volverá a combinar la entrega física de productos con la posibilidad de realizar donaciones económicas directamente en la línea de caja de los supermercados adheridos.