Belén de Alcalá del Río (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Sucedió en Belén', la representación itinerante del nacimiento de Jesús por las calles del casco histórico de Alcalá del Río organizada por la Real Hermandad de la Soledad, cumple veinte años este mes de diciembre.

Un aniversario que coincide con la declaración por parte de la Junta de Andalucía de este evento como Acontecimiento de Interés Turístico, el único belén viviente que ostenta este título en la provincia, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

De esta forma, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación de una nueva edición, que programa tres días de representación: 5, 6 y 7 de diciembre.

El concejal municipal de Cultura, Francisco José Romero Jiménez y Julio Velasco, técnico de Cultura, por parte del Ayuntamiento de Alcalá del Río, así como varios responsables de la Hermandad, han desgranado los pormenores de esta edición.

El Belén viviente de la Hermandad de la Soledad podrá visitarse el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre de 12,00 a 14,00 horas y de 15,45 a 21,00 horas. El lunes 7, el horario de mañana será igualmente de 12,00 a 14,00 horas, programándose pases en horario de tarde de 15,45 a 19,00 horas.

Este Belén se representa en el corazón de Alcalá del Río, en pleno casco histórico de la localidad. No es un recinto creado al efecto ni fuera del núcleo de población, sino que es un área de más de 8.000 metros cuadrados integrada por las calles y plazas donde se desarrolla la vida diaria del pueblo.

Se trata de una representación itinerante. Por ello, la visita a 'Sucedió en Belén' se desarrolla a modo de paseo, en grupo y con la compañía de un narrador, que ejerce de hilo conductor de la historia y da paso a la representación de cada escena.

A lo largo del itinerario, de algo más de un kilómetro y totalmente accesible, van encontrándose monumentos y vestigios históricos - los restos del antiguo alcázar árabe, la parroquia y su torre mudéjar - así como vistas privilegiadas de la Vega del Guadalquivir.