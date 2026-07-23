Benacazón (Sevilla) se prepara para sus fiestas patronales y emite una "invitación abierta" a la provincia

Vecinos de Benacazón sujetan el cartel de las fiestas patronales 'Las Nieves 2026' en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

BENACAZÓN (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio de Benacazón (Sevilla) celebrará del 2 al 6 de agosto su fiesta patronal en honor a la Virgen de las Nieves, que cada año combina misa y procesión, con verbena popular, actuaciones musicales, ocio familiar y gastronomía local. Una fiesta a la que desde el Ayuntamiento han emitido una "invitación abierta" a toda la ciudadanía de la provincia.

Según ha trasladado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el evento dará "especial relevancia" tanto a la solemne función religiosa como a la procesión de la patrona, acompañada de una banda de música.

Además, los llameantes cuernos de los 'Toros de Fuego' tomarán las calles e iluminarán las noches de la festividad. También se celebrará una diana floreada matutina, un besamanos, espectáculos musicales, eventos deportivos y una sesión de fuegos artificiales.

Asimismo, el delegado municipal de Festejos, Diego Perejón, ha aprovechado este miércoles la presentación del cartel de la festividad para extender "una invitación abierta a toda la ciudadanía de la provincia", de manera que los ha animado a visitar el municipio y compartir la experiencia con los vecinos.

Respecto al cartel de esta nueva edición, su autor, Bruno Halcón, ha detallado que recupera "una de las estampas históricas más representativas" de la Señora de las Nieves, a través de una "reinterpretación con el lenguaje gráfico actual". Del mismo modo, ha presentado a la Virgen en el eje de una composición que "rinde homenaje a la historia, la devoción y la identidad" del pueblo de Benacazón.

Por su parte, la Diputación de Sevilla se he encargado tanto de editar el cartel patronal, a través de la Imprenta Provincial, como de acoger su acto de presentación en la Casa de la Provincia, con la asistencia del delegado de Festejos, Diego Perejón, el primer Teniente de Alcaldía, Manuel Ortiz Soriano y representantes de la Comisión de Nuestra Señora de las Nieves Coronada, cuyo portavoz, Álvaro Martín Carmona, ha secundado la invitación a disfrutar de las fiestas lanzadas desde el Ayuntamiento de Benacazón.