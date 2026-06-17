Las Cabezas, Osuna y El Ronquillo protagonizan este fin de semana el Circuito 107 Programa Cultural en Sevilla

Espectáculo en el marco del Circuito 107 Programa Cultural de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado este miércoles, 17 de junio, de que el Circuito 107 Programa Cultural estará protagonizado este fin de semana por los municipios de Las Cabezas de San Juan, Osuna y El Ronquillo.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, El Teatro Ciudad de las Cabezas acogerá a partir de las 21,30 horas el recital de cante flamenco de José Valencia.

Por su parte, las tablas del Teatro Álvarez Quintero de Osuna serán el escenario, a las 21,00 horas, de la obra La verdadera historia de España, de la compañía Noche de Repálagos.

La tercera actividad se llevará a cabo en el municipio de El Ronquillo. Los más pequeños del CEIP Virgen de Gracia tienen una cita a las 11,00 horas con el espectáculo Pomphang, de la compañía GlobusClown.

El objetivo último es "que ningún ciudadano, independientemente del lugar en el que viva, se quede al margen de la experiencia cultural, sirviendo al mismo tiempo como un acicate y un motor económico fundamental para el sector de las artes escénicas". En los último cuatro años, se han dispuesto 6 millones de euros en este programa que llega a 99 municipios sevillanos.