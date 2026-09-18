La Casa de la Provincia de Sevilla ampliará el horario de sus exposiciones durante la 'Noche en Blanco'

Archivo - Fachada de la Casa de la Provincia en Sevilla como imagen de recurso - LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la Diputación de Sevilla tendrá una presencia destacada en la 'Noche en Blanco' a través de la Casa de la Provincia, que participará en esta iniciativa que hace posible la asociación sevillasemueve, entre la noche del jueves 2 y la madrugada del viernes 3 de octubre.

Esta entidad ciudadana ha dado a conocer en CaixaForum Sevilla la programación de la que será la edición 2026 de la 'Noche en Blanco', con más de 140 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad, durante un acto presentado por el director de la iniciativa, Rafael Ruiz, en el que ha participado el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero.

"La Casa de la Provincia se abre para ofrecer todo el esplendor de su oferta expositiva, en una noche mágica", ha explicado Melero, precisando que el organismo ampliará el horario de visitas de sus exposiciones, que estarán disponibles para el público desde las 20,00 horas del día 2 a la una de la madrugada del día 3.

Una madrugada en la que el público va a poder visitar las dos exposiciones permanentes que alberga el organismo: 'La Imprenta de San Eloy' y 'Despacho Plácido Fernández Viagas', además de otras tres temporales, en las salas Romero Murube, Provincia y Triunfo.