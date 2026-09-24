Castilleja estrena un renovado Estadio Joaquín Rodríguez Morilla con el respaldo de la Diputación de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, y al presidente del RCD Nueva Sevilla, Francisco Jurado Martín, en la inauguración del Estadio. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, han inaugurado la remodelación del Estadio Municipal Joaquín Rodríguez Morilla, junto al presidente del RCD Nueva Sevilla, Francisco Jurado Martín.

Estas obras, impulsadas gracias a los fondos de la institución provincial, han permitido la renovación del césped del terreno de juego, además del sistema de riego y la estructura de redes y vallas de protección perimetrales del estadio. Además, se han renovado también los marcadores y la puerta de acceso y se han realizado los trabajos necesarios de pintura y albañilería, con inversión municipal, según ha detallado la Institución provincial en una nota.

Durante la inauguración, en la que han podido visitar las nuevas instalaciones del campo, Fernández ha destacado el apoyo de la Diputación a los municipios para seguir siendo "palanca y motor de cambio" gracias al aporte de los recursos extraordinarios --en este caso-- del Plan Sevilla 107, que permite impulsar infraestructuras como este estadio.

Así, ha felicitado a la alcaldesa por su trabajo para que el municipio sea cada día "más amigable para sus vecinos", contando con una "sensibilidad especial" hacia la cultura, la educación o el deporte, invirtiendo en que "Castilleja cuente con dos campos de fútbol, en los que además se puedan practicar otras modalidades de deportes".

Con estas actuaciones, futbolistas y atletas podrán desarrollar la práctica deportiva en unas instalaciones "modernas y seguras y, sin duda, de una enorme calidad", ha asegurado Herrera, tras visitar también, junto al presidente de la Diputación, el Estadio Municipal Antonio Almendros, cuya remodelación también se llevó a cabo con los fondos provinciales y fue inaugurada en julio.

En el campo del RDC Nueva Sevilla, durante el acto inaugural, la alcaldesa ha vuelto a insistir en la importancia de esta inversión para continuar mejorando las infraestructuras deportivas del municipio y responder a las necesidades de los clubes, escuelas deportivas y los usuarios que hacen uso de estas instalaciones a lo largo del año.

"Este jueves inauguramos mucho más que una instalación deportiva", ha destacado la primera edil, para incidir en que "inauguramos un espacio para el encuentro, para la convivencia y, sobre todo, para que los niños y jóvenes puedan disfrutar del deporte y crecer en valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto".

"El Estadio Joaquín Rodríguez Morilla representa una apuesta por el deporte de base y por unas instalaciones públicas de calidad, al servicio de nuestros clubes, deportistas y de toda la ciudadanía. Es una infraestructura que queremos que tenga vida todos los días y que se convierta en un punto de referencia para nuestro municipio", ha apostillado.

La inauguración ha contado con la presencia de concejales, miembros de la junta directiva del RDC Nueva Sevilla y del Castilleja C.F. y niños del propio club, que han podido conocer de primera mano el resultado de la remodelación antes del comienzo de la nueva campaña.