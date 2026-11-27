Encuentro Luso-Andaluz - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad portuguesa de Beja ha acogido hoy el XV Encuentro Empresarial Luso-Andaluz, una iniciativa promovida por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, que ha reunido a cerca de un centenar de representantes del tejido empresarial andaluz y portugués para favorecer las relaciones comerciales, promover alianzas y explorar nuevas oportunidades de negocio a ambos lados de la frontera.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en un comunicado, el encuentro, celebrado en la sede de la Empresa de Desarrollo e Infraestructuras de Alqueva (EDIA), ha contado con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla), la Agencia de Desarrollo Regional del Alentejo (ADRAL), la propia EDIA y la Cámara Municipal de Beja.

A lo largo de estos años, el Encuentro Empresarial Luso-Andaluz se ha convertido en "un espacio de relación directa entre empresas de ambos territorios, especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas".

La jornada ha incluido una sesión de networking empresarial, organizada mediante presentaciones breves, en la que las empresas participantes han tenido ocasión de dar a conocer sus actividades, productos y servicios, así como de explorar posibles acuerdos de colaboración.

El programa ha contemplado, además, la presentación de proyectos vinculados a ADRAL y Alqueva, junto con un espacio de convivencia empresarial destinado a favorecer el intercambio de experiencias y la continuidad de los contactos establecidos.