Cerca de 21.000 espectadores asisten al cine de verano en el Patio de la Diputación de Sevilla en esta edición

El diputado Casimiro Fernández junto al cineasta Alberto Rodríguez, delante del atril, en la presentación de la programación del Cine de Verano en el Patio de la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura de la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con uno de los programas culturales más consolidados y reconocibles del calendario estival en la provincia. La edición de 2026 del Cine de Verano en el Patio, como ha celebrado el diputado, Casimiro Fernández, "ratifica el éxito de este ciclo de películas al haber atraído, este año, a casi 21.000 espectadores, reafirmándose como una cita imprescindible de la agenda cultural sevillana, lo que supone una enorme satisfacción para esta institución".

La programación de esta temporada ha contado con 70 películas, donde el cine español ha tenido un papel protagonista. Especial relevancia ha cobrado la producción con sello local a través de proyecciones como 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez; 'Golpes', de Rafael Cobos, y 'Te protegerán mis alas', de Antonio Cuadri, detaca la Diputación en una nota de prensa.

Para Fernández, "que los tres cineastas hayan respaldado personalmente esta edición con su asistencia ha sumado al impulso de la misma, además de configurar un escaparate a los directores y directoras sevillanos". Esta apuesta por el talento autóctono se ha combinado en equilibrio con el cine de autor, clásicos y las grandes producciones internacionales.

En ese sentido, el diputado ha destacado que "la diversidad de géneros y formatos han logrado configurar una oferta completa y adaptada a todos los públicos, traduciéndose en una gran fidelidad del público sesión tras sesión".

Desde su puesta en marcha en 1997, la Diputación de Sevilla ha mantenido una "clara doble meta" con este proyecto: por un lado, consolidar un espacio emblemático de la entidad para el uso y disfrute de la ciudadanía; por otro, dinamizar el cine como una experiencia compartida al aire libre.

Dotado con servicio de ambigú, el Patio se ha vuelto a transformar en un lugar donde los asistentes no solo acuden a ver una película, sino a habitar un espacio común. "Se trata de una alternativa de ocio y cultura que la ciudadanía de Sevilla y su provincia respalda año tras año", ha dicho Casimiro Fernández.

Para completar la experiencia, se cuenta con la tecnología más avanzada en la reproducción y una gran pantalla a la que acompaña un equipo técnico de imagen y sonido de alta definición, lo cual mejora la experiencia cinéfila.

CULTURA COMO INVERSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Entender el acceso a la cultura como una inversión estratégica y no como un mero gasto constituye el "leitmotiv fuerza" de la Diputación. Así lo ha recordado Fernández, quien ha aseverado que "la promoción cultural funciona como una herramienta clave para fijar la población al territorio y vertebrar la sociedad".

Asimismo, la institución defiende la convivencia armónica entre la iniciativa pública y la privada, garantizando un acceso universal y asequible a través de precios populares, la apertura de recintos públicos y el fomento del consumo activo de bienes culturales; todo ello, confluye en el Cine de Verano en el Patio y de ahí su éxito.

Más allá de la dinamización del espacio público y la cohesión territorial, esta iniciativa persigue, al mismo tiempo, fomentar un ecosistema que permita la concienciación social. En esa finalidad, la selección de títulos ha incluido cintas que visibilizan distintas realidades sociales e invitan a la reflexión para cultivar el sentido crítico del espectador frente a lacras como la violencia de género, la lucha del colectivo LGTBI+, la inmigración o los conflictos sociales en general.

"Dar voz a las vulnerabilidades y combatir la desigualdad a través de las manifestaciones artísticas se consolida, así, como una responsabilidad fundamental de las administraciones públicas", ha reiterado Casimiro.