La Chirigota del Bizcocho, Paco Tous y Pilar Bardem, medallas de Oro de la Provincia de Sevilla 2026

Archivo - Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla). Hito histórico, primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido este jueves, 30 de abril, el Pleno extraordinario para la aprobación institucional de la nómina de personas y entidades a las que la Corporación concederá las Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en este año 2026 al actor sevillano Paco Tous, a la actriz Pilar Bardem a 'título póstumo' y la chirigota el Bizcocho, ganadora del COAC 2026.

Así lo ha anunciado Fernández durante la sesión extraordinaria del Pleno, donde ha sido votado por unanimidad de todos los grupos políticos representados, la concesión de honores y distinciones del Día de la Provincia 2026, que se celebrará el próximo 28 de mayo a partir de las 20:00 horas, en el auditorio Cartuja Center CITE de la capital hispalense, bajo el lema 'El talento que se siente'.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha apuntado que cada 23 de mayo, la provincia conmemora su día, coincidiendo con la fecha (1912) en la que se promulgaba el decreto que establecía la primera delimitación territorial de España por provincias. No obstante, en esta edición, la Diputación ha trasladado su celebración al día 28 de mayo para evitar que coincida con la tradicional Romería del Rocío.

Ese día se convierte en la "fiesta" de las personas que han nacido o que han elegido la provincia para vivir, y la Diputación celebra "la excelencia y los méritos personales, colectivos, profesionales y sociales de su ciudadanía más ejemplar", como detalla el organismo provincial en un comunicado.

La agrupación carnavalesca rinconera Chirigota del Bizcocho ha revolucionado el Carnaval de Cádiz con su ingenio, compromiso social y originalidad desde 2017, primera vez que se presentaban en el Gran Teatro Falla. Desde entonces y hasta el primer premio obtenido en el Concurso de este año, Antonio Álvarez 'Bizcocho' ha convertido en todo un fenómeno social una chirigota, cuya sátira social es esperada y premiada por la afición.

El actor Paco Tous (1964), cofundador de la compañía teatral Los Ulen y la productora BIS Producciones, con larga trayectoria en el teatro andaluz y conocido popularmente por series como 'Los hombres de Paco' o 'La Casa de Papel'. Es destacable su contribución a la visibilización de la sociedad andaluza a través de sus personajes y de la ficción producida desde Andalucía para toda España.

La actriz Pilar Bardem (1939-2021), a título póstumo. Miembro de una ilustre saga de artistas y ella misma madre de artistas, simultaneó a lo largo de su vida su talento en los escenarios y en la cinematografía con la reivindicación de los derechos, no solo de su colectivo, sino también de las mujeres, y con su activismo desde la cultura por la paz. La actriz ha sido siempre símbolo de compromiso y referente de la Memoria Democrática y los derechos

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