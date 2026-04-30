La Chirigota del Bizcocho, Paco Tous y Pilar Bardem, medallas de Oro de la Provincia de Sevilla 2026

Archivo - Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla). Hito histórico, primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España).- Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido este jueves el Pleno extraordinario para la aprobación institucional de la nómina de personas y entidades a las que la Corporación concederá las Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla este 2026, entre ellos, al actor Paco Tous, a la actriz Pilar Bardem --a título póstumo-- y la chirigota el Bizcocho, ganadora del COAC 2026.

Así lo ha anunciado Fernández durante la sesión extraordinaria, donde ha sido votado por unanimidad de todos los grupos políticos representados la concesión de estos honores y distinciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo a partir de las 20,00 horas, en el auditorio Cartuja Center CITE de la capital hispalense, bajo el lema 'El talento que se siente'.

Un total de quince personalidades y entidades son las que recibirán esta distinción, procedentes de los ámbitos del arte y la cultura, el deporte, la economía y la empresa, la ciencia e investigación, la educación, la acción social solidaria y la comunicación. En la categoría de arte y cultura, se encuentran el dúo flamenco Lole Montoya y Manuel Molina --a título postumo--; la Compañia Sevillana de Zarzuela; la bailaora Isabel Bayón; la actriz Isabel Bardem, el actor Paco Tous y la chirigota del Bizcocho.

Dentro del ámbito de la ciencia y el deporte, los premiados son el neurocientífico José María Delgado, el Campeón del Mundo de Moto3 andaluz, José Antonio Rueda, y el Club Voleibol Esquimo Dos Hermanas. Mientras que, en el área de educación y empresa, están el IES Politécnico de Sevilla, la compañía Tejwheels y el chef Juan Carlos Ochando. Por último, en el ámbito de acción social solidaria y comunicación, han sido reconocidos el maestro y teólogo Esteban Tabares, el periodista Bartolomé Cabello y la organización no gubernamental Periodistas Solidarios;

En declaraciones a los medios, el presidente de la Institución Provincial ha agradecido el consenso de toda la corporación a la hora de elegir a los quince premiados y ha reconocido la trayectoria y la labor de cada uno de ellos. "Estas medallas de Oro de la Provincia recogen una relación profunda, muy equilibrada y sobre todo una relación de personas y colectivos que, a lo largo de su trayectoria, bien en algunos casos a título póstumo, en otros en el ámbito del presente y sobre todo de cara al futuro, son grandes embajadores de Sevilla", ha destacado.

Así, Fernández ha trasladado que son premios "muy completos, muy transversales, que vuelven a tener, a su juicio, "nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestra identidad en el foco de los premios". Asimismo, en cuanto a la celebración del acto, ha explicado que será un evento de entrega de premios que tendrá las características de "un ambiente festivo, de un ambiente social, donde todas las personas también de la sociedad civil que quieran participar puedan hacerlo".

"Estamos muy orgullosos porque no solamente celebramos estas medallas de Oro de la Provincia el día 28 de mayo, sino que también celebramos la importancia del municipalismo, de los pueblos, de la provincia y la importancia que tiene la Diputación Provincial de Sevilla como motor y como palanca en todo el territorio sevillano", ha valorado Javier Fernández.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha apuntado que cada 23 de mayo, la provincia conmemora su día, coincidiendo con la fecha (1912) en la que se promulgaba el decreto que establecía la primera delimitación territorial de España por provincias. No obstante, en esta edición, la Diputación ha trasladado su celebración al día 28 de mayo para evitar que coincida con la tradicional Romería del Rocío.



LISTADO DE GALARDONADOS

El actor Paco Tous (1964), cofundador de la compañía teatral Los Ulen y la productora BIS Producciones, con larga trayectoria en el teatro andaluz y conocido popularmente por series como 'Los hombres de Paco' o 'La Casa de Papel'. Es destacable su contribución a la visibilización de la sociedad andaluza a través de sus personajes.

La actriz Pilar Bardem (1939-2021), a título póstumo. Miembro de una ilustre saga de artistas, simultaneó a lo largo de su vida su talento en los escenarios y en la cinematografía con la reivindicación de los derechos y con su activismo desde la cultura por la paz.

La agrupación carnavalesca rinconera Chirigota del Bizcocho ha revolucionado el Carnaval de Cádiz con su ingenio, compromiso social y originalidad desde 2017, primera vez que se presentaban en el Gran Teatro Falla. Desde entonces, Antonio Álvarez 'Bizcocho' se ha convertido en todo un fenómeno social.

Lole Montoya (1954) y Manuel Molina (a título póstumo), que se juntan en 1972 para convertirse en el dúo pionero del nuevo flamenco. Su aportación es fundamental a la evolución del flamenco, a su apertura al mestizaje desde una dimensión simbólica que remite a la libertad y la experimentación cultural.

La Compañía Sevillana de Zarzuela es una entidad sin ánimo de lucro, que nace en 2009 en el seno de la Universidad de Sevilla para recuperar la zarzuela, en cuanto al incremento de presencia del género en los escenarios y desde el punto de vista de la investigación y rescate del patrimonio escénico ligado al mismo.

La bailaora, coreógrafa y profesora Isabel Bayón (1969), se nutre de la escuela sevillana en sus inicios a una danza que hace suya con personal visión contemporánea. Su labor pedagógica ha sido clave en la formación de nuevas generaciones de bailaores y coreógrafos.

El neurocientífico José María Delgado (1945), fundador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide, pionero en España en el estudio de los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria, campos en los que es referente internacional y cuyos avances han sido reconocidos por la revista Science.

El palaciego José Antonio Rueda (2005) ha sido el primer Campeón del Mundo de Moto3 andaluz, triunfo que ha obtenido con 19 años de edad y que ha conquistado por primera vez en la misma temporada el JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. Por otro lado, el Club Voleibol Esquimo Dos Hermanas nace en 1982 y se ha convertido en uno de los grandes referentes del voleibol andaluz y nacional. Desde sus inicios con recursos mínimos hasta su consolidación en la élite, el club ha vivido ascensos memorables y un crecimiento sostenido, que lo ha situado entre los proyectos deportivos más representativos y estables del país.

El IES Politécnico de Sevilla ha acompañado la transformación industrial, técnica y social de Sevilla desde 1850. Su oferta formativa ha evolucionado para responder a los retos de cada época, en un centro que mantiene convenios con más de 120 empresas y con un modelo de FP Dual es uno de los más consolidados de Andalucía. La compañía Tejwheels nació en 1937 en Cantillana, en un pequeño taller, y se ha convertido en el único fabricante español especializado en ruedas para maquinaria agrícola, su evolución ha impulsado empleo, industria y orgullo local, llevando sus productos a más de 50 países.



El chef Juan Carlos Ochando (1991) ha creado desde la raíz el Restaurante Ochando, convertido hoy en un espacio donde la cocina contemporánea se construye desde el producto de temporada, con una sensibilidad que convierte cada plato en un relato propio. Esteban Tabares (Puente Genil, 1947), maestro y teólogo, fue sacerdote obrero en la Sierra Sur de Sevilla, impulsor de la 'Misión del Sur' y cofundador del Sindicato de Obreros del Campo.

La organización no gubernamental Periodistas Solidarios nace en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla como homenaje a la memoria del joven Laovo Cande, fallecido en 2006 cuando viajaba a bordo de un cayuco a Tenerife, en busca de una vida mejor. El periodista Bartolomé Cabello, con más de cincuenta años de trayectoria profesional ante los micrófonos, es uno de los mayores especialistas en periodismo deportivo de España.