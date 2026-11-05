El Cipaem de Diputación de Sevilla acerca el teatro, el circo y la danza a cinco localidades de la provincia

Archivo - Un fragmento de la obra 'La reina brava' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, continúa su programación del 5 al 7 de noviembre con seis representaciones de teatro, circo y danza en cinco municipios de la provincia: Tomares, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera y Mairena del Aljarafe.

Cuatro propuestas escénicas de distintas disciplinas conforman la agenda de esta semana, que incluye tanto montajes teatrales como espectáculos de danza y circo, informa la institución provincial en una nota de prensa.

El Cipaem es un programa de cooperación cultural que la Diputación de Sevilla desarrolla junto a los ayuntamientos participantes, mediante un sistema de cofinanciación compartida, para organizar una programación de artes escénicas y musicales en los espacios culturales municipales. El Circuito contempla disciplinas como el teatro, la música, el flamenco, la danza y el circo, con propuestas dirigidas a distintos públicos.

En funcionamiento desde 1997, el programa permite que los municipios integrados en el citado circuito acojan producciones de compañías profesionales y espectáculos de diferentes formatos. De este modo, la programación facilita el acceso a una oferta escénica diversa en localidades de la provincia, sin necesidad de desplazarse a la capital para asistir a estas representaciones.

La compañía Las Niñas de Cádiz llevará su espectáculo teatral 'La reina brava' a dos municipios de la provincia. La primera representación tendrá lugar este jueves, 5 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Un día después, el viernes a las 20,30 horas, la obra podrá verse en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra.

Con texto y dirección de Ana López Segovia, el montaje cuenta con un elenco integrado por Alicia Rodríguez, Ana López Segovia y Rocío Segovia. La reina brava narra la historia de un magnicidio: el asesinato de una reina odiada por todos, pero a la que nadie se atreve a desafiar abiertamente. Solo una madre, impulsada por el deseo de vengar el daño causado a su hija, decide enfrentarse a ella y acabar con su vida.

A partir de este acontecimiento se desencadenan la conmoción, las mentiras y un juicio marcado por las contradicciones, que desemboca en una condena al olvido. La obra aborda así cuestiones como el poder, la venganza, la justicia y la memoria a través de una historia de conflictos personales y colectivos.

'ZAMBRA DE LA BUENA SALVAJE'

La danza será protagonista en Dos Hermanas el viernes, a las 21,00 horas, con la representación de 'Zambra de la buena salvaje', de Isabel Vázquez, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero. El espectáculo presenta a una mujer que aspira a ser la más libre, la más descalza y la más salvaje, mientras su cuerpo se debate entre su propia identidad y las expectativas que los demás proyectan sobre ella.

La protagonista representa, al mismo tiempo, una experiencia individual y una reflexión sobre las vivencias compartidas por muchas mujeres. A través de un lenguaje coreográfico de gran expresividad, 'Zambra de la buena salvaje' plantea preguntas sobre la libertad, los condicionamientos sociales y la recuperación del espacio propio.

'Asesinato en el Orient Express', de Espectáculos Pikerton, recala en Utrera y Mairena del Aljarafe. El clásico de misterio de Agatha Christie llegará esta semana a ambas localidades de la mano de la compañía Espectáculos Pikerton. La primera función se celebrará el viernes (20,30 horas), en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera.

La segunda representación tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Teatro Municipal Villa de Mairena de Mairena del Aljarafe. Bajo la dirección de José Sáiz, la producción presenta una adaptación escénica de la conocida novela de Christie, protagonizada por el detective Hércules Poirot. El reparto facilitado está integrado por José Sáiz, Daniel González, Helena Font, Miguel Artero, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell y Estela Muñoz.

CIRCO EN TOMARES

'Descubriendo a Holly', de daniDanielo, acerca el circo a Tomares el sábado, 7 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León. La propuesta gira en torno a Holly, una protagonista que emprende un viaje de autoconocimiento y superación personal. A lo largo de su recorrido, deberá afrontar distintas dificultades y aprender a encontrar soluciones a los problemas cotidianos.

El Cipaem desarrolla su programación mediante la colaboración entre la Diputación y los nueve ayuntamientos adheridos al circuito: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares y Utrera.

Este modelo de cooperación, basado en la cofinanciación entre la institución provincial y las entidades locales participantes, permite organizar una programación compartida de teatro, música, flamenco, danza y circo en los espacios escénicos municipales, facilitando el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural diversa en distintos puntos de la provincia.