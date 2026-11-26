El espectáculo de Jose-Luis Navarro, 'Divinas-Palabras' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla en colaboración con los ayuntamientos participantes, continúa su programación entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre con cinco representaciones en Alcalá de Guadaíra, Arahal, La Rinconada, Lebrija y Utrera.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, las compañías Guayominí Producciones, Lazona Teatro, Atalaya y Spasmo Teatro protagonizarán la agenda cultural de este fin de semana.

De esta manera, la programación del fin de semana comenzará en Alcalá de Guadaíra, donde la compañía Guayominí Producciones llevará su particular versión de 'Hamlet' al Teatro Gutiérrez de Alba, a las 20,30 horas, con un montaje que propondrá una experiencia teatral participativa que combina comedia, drama y canciones en directo para acercar al público una de las tragedias más conocidas de William Shakespeare.

Esta versión libre del clásico aborda tanto la historia del príncipe de Dinamarca como la de los tres actores encargados de llevarla a escena, recurriendo al humor y a la interacción con los espectadores, a través de la dirección de Patricia Rodríguez, el elenco está integrado por la propia directora, Arantxa Fernández Ramos y Hugo Manso.

También a las 20:30 horas, el Teatro Municipal de Arahal acogerá 'El rey de la farándula', de la compañía Lazona Teatro, un espectáculo de teatro musical protagonizado por Ángel Ruiz y Bru Ferri, en el que la dramaturgia, dirección e interpretación corresponden a Ángel Ruiz, mientras que Bru Ferri asume la dirección musical y el acompañamiento al piano.

La obra propone un viaje al Siglo de Oro español a través de un misterioso personaje que reúne las facetas de actor, cómico, cantante y bufón, y que conduce al espectador por los secretos y las anécdotas de la corte de Felipe IV con una estética andrógina y barroca, el espectáculo combina composiciones de Claudio Monteverdi, José Marín y Juan Hidalgo con temas musicales contemporáneos.

Por su parte, La Rinconada recibirá a la compañía Atalaya con Divinas palabras, una adaptación de uno de los títulos más representativos de Ramón María del Valle-Inclán en el Centro Cultural de la Villa, a partir de las 20,00 horas, con dirección, adaptación y dramaturgia de Ricardo Iniesta e interpretación del elenco de la compañía.

Al hilo, la avaricia, la lujuria y la muerte constituyen los ejes centrales de una obra que retratará, desde la crueldad y lo grotesco, la miseria humana encarnada en la familia de un sacristán de aldea. En esta versión de Atalaya, el trabajo vocal adquiere un especial protagonismo, tanto en el tratamiento del texto como en los cánticos interpretados en directo por los actores y actrices de la compañía.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE: ATALAYA LLEVA EL A VALLE-INCLÁN A LEBRIJA

Tras su paso por La Rinconada, la compañía Atalaya llegará a Lebrija con una segunda representación de Divinas palabras, que podrá verse a las 20,00 horas en el Teatro Municipal Juan Bernabé.

Igualmente, el domingo 29 de noviembre, el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera acogerá, a las 12,30 horas, la última representación del fin de semana con 'Bichitos', de la compañía Spasmo Teatro, un espectáculo de humor gestual dirigido al público infantil y familiar.

Con el formato de un documental teatral y una puesta en escena caracterizada por el colorido, el ritmo y el humor, la obra acerca a los espectadores al mundo de los pequeños animales invertebrados, invitándoles a conocerlos, respetarlos y reflexionar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

El espectáculo está dirigido por Ángel Calvente y cuenta con las interpretaciones de Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José Gabriel Sánchez e Isaac Tapia, además de la voz en off de José María del Río.

Con cinco representaciones de cuatro espectáculos diferentes, el Cipaem reunirá durante el último fin de semana de noviembre propuestas que abarcan desde los clásicos de la literatura universal hasta el teatro musical y los montajes infantiles y familiares en una programación enmarcada en el calendario cultural que desarrollan conjuntamente la Diputación de Sevilla y los nueve ayuntamientos integrantes del Circuito para facilitar el acceso a las artes escénicas en distintos puntos de la provincia.

En funcionamiento desde 1997, el CIPAEM es un programa de cooperación cultural que se desarrolla mediante un sistema de cofinanciación al 50 % entre la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos adheridos.

En contexto, este modelo de colaboración permite articular una programación compartida de teatro, circo, flamenco, danza y música, incorporando a los espacios escénicos municipales producciones de compañías profesionales de diferentes disciplinas y trayectorias artísticas.

Actualmente, forman parte del Circuito los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares y Utrera. La programación facilita que la ciudadanía de estas localidades y de sus respectivas áreas de influencia pueda acceder a una oferta cultural diversa, con espectáculos dirigidos a públicos de diferentes edades, sin necesidad de desplazarse a la capital.