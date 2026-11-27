Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 34 años que fue ingresada tras haber sufrido una agresión con un cuchillo por parte de su expareja en Bilbao ha fallecido en la madrugada de este viernes, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha informado de que está recabando datos ante el asesinato por presunta violencia machista en la capital vizcaina.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao, tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces.

Sobre las 20.00 horas, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario.

Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.