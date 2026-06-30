El 'Circuito 107' de Diputación de Sevilla lleva teatro, flamenco, magia y música a seis municipios de la provincia

Un fragmento de la obra de teatro 'El Dinosaurio', a cargo de la compañía CRAES - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura de la Diputación de Sevilla reafirma, una semana más, su compromiso efectivo con la dinamización cultural y social de la provincia a través de una propuesta de primer nivel accesible para toda la ciudadanía. Gracias al 'Circuito 107. Programa Cultural0, una herramienta que cuenta con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros en los cuatro años de legislatura, junto a citas consolidadas y de gran arraigo como el tradicional Cine de Verano en el Patio.

Una de las principales fortalezas de este modelo radica en su carácter "descentralizado, flexible y adaptable", de modo que son los propios ayuntamientos quienes, "con plena autonomía", deciden su programación artística atendiendo a sus necesidades específicas, demandas vecinales y realidades logísticas. "De esa manera se garantiza que la inversión pública se traduzca en una oferta de ocio y cultura idónea para cada territorio".

Durante los próximos días, un total de seis municipios de la provincia de Sevilla disfrutará de un abanico de actividades multidisciplinares en las que toman protagonismo: la magia, el flamenco, el teatro y la música de banda.

El jueves, 2 de julio, el público infantil y juvenil de Isla Mayor tiene una cita "ineludible" con las artes escénicas gracias a la representación de la obra de teatro 'El Dinosaurio', a cargo de la compañía CRAES. La función dará comienzo a las 21,00 horas en la Plaza Alcalde José Arco.

El viernes, el arte de raíces se hace con un espacio prioritario en el calendario de Lora de Estepa. La cita se desarrollará al aire libre en la calle San Miguel a partir de las 22,00 horas, momento en el que dará comienzo el recital flamenco 'Credo-Desnudo' del artista Jesús Jiménez.

Por su parte, el público familiar de El Cuervo de Sevilla tendrá la oportunidad de adentrarse en un universo de ilusión gracias al espectáculo de magia capitaneado por el mago daniDanielo. El encuentro de ilusionismo tendrá lugar en el Parque Antonio Gala a partir de las 21,30 horas.

El sábado, 4 de julio, la Plaza de Toros del municipio de Cantillana acogerá, a partir de las 22,00 horas, un recital de cante "de máxima categoría" a cargo del cantaor José Valencia, poseedor de una impresionante trayectoria profesional tras haber cantado para figuras de la talla de Farruquito, Antonio Canales, Rafael Campallo o Joaquín Grilo, entre otros.

De igual modo, el flamenco continuará su ruta por La Puebla del Río. El salón de actos del Ayuntamiento albergará el recital del renombrado Niño de Gines, artista que ha compartido cartel con leyendas como La Macanita, El Pele o Arcángel, y cuya voz atestigua su gran experiencia en festivales nacionales e internacionales.

Por último, el domingo está previsto el concierto de la Asociación Musical Nuestra Señora de Guaditoca en Cazalla de la Sierra. La actuación se llevará a cabo en la Villaromana a partir de las 21,00 horas, un entorno único donde sonarán marchas, pasodobles tradicionales y un repertorio melódico diseñado para el gusto del gran público.