El Circuito 107 de la Diputación de Sevilla organiza una veintena de espectáculos en 18 municipios de la provincia

Imagen del músico José Valencia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 107 de la Diputación de Sevilla sigue su actividad cultural esta semana desplegando una variada agenda de eventos que alcanzará a un total de 18 municipios de la provincia. Con un total de 20 espectáculos programados a lo largo de tres intensas jornadas, la institución provincial ha reafirmado su compromiso con el desarrollo cultural, ofreciendo un amplio catálogo para que los distintos Ayuntamientos diseñen y gestionen de forma autónoma sus propias agendas de ocio y artes escénicas.

Según ha explicado la Diputación en una nota, esta iniciativa supone una "herramienta fundamental" de dinamización para el sector artístico y creativo, permitiendo que los municipios tengan acceso a coste cero a espectáculos de primer nivel y de diversas disciplinas.

A través de este modelo, según ha señalado, la Diputación promueve "la cohesión territorial y el reequilibrio cultural" en toda la provincia de Sevilla, respaldando el acceso equitativo a las artes independientemente de la población o ubicación de cada localidad.

Para consolidar y hacer sostenible este esfuerzo de gestión pública de proximidad, la Diputación de Sevilla ha destinado una inversión total de seis millones de euros a lo largo del actual mandato, lo que supone un respaldo económico constante de 1,5 millones de euros por año dedicados en exclusiva a enriquecer la programación cultural de los pueblos sevillanos.

EL FLAMENCO, PROTAGONISTA INDISPENSABLE

Dentro de la programación semanal, el arte flamenco como seña de identidad y referente patrimonial de la provincia ocupa un espacio importante. La Diputación de Sevilla vuelve a demostrar el impulso a este género a través de sus distintos ciclos y programas culturales, brindando espacios de máxima calidad tanto a figuras consagradas como a propuestas de gran autenticidad.

En esta ocasión, la agenda flamenca del Circuito 107 incluye tres citas clave; en Santiponce, el jueves 24 de septiembre, a las 19,30 horas en la Casa de la Cultura, tendrá lugar el recital de cante a cargo de la cantaora Mari Peña.

En La Luisiana, el viernes 25 de septiembre, la Peña Flamenca La Posá acogerá a las 21,30 horas la actuación de José de los Camarones. En Valencina de la Concepción, el sábado 26 de septiembre, a las 20,30 horas en el Teatro Casa de la Cultura, el cantaor José Valencia ofrecerá un recital de cante.

La mayor parte de las actuaciones de la semana se concentran este día, ofreciendo una amplia diversidad de géneros escénicos y musicales. Por un lado, destacan el Homenaje a Triana por Miguel Zaguán en Villanueva del Río y Minas, a las 20,00 horas Teatro Cine San Fernando, además el concierto de bandas sonoras y marchas a cargo de la Banda de Música Soledad de La Algaba será en Alcalá del Río, a las 20,00 horas en la calle Central, pedanía de Esquivel.

En cuanto al teatro, estará Soledad y humor con Ad Libitum de Lapso Producciones en Aznalcóllar (20,00 horas en el Teatro Pepe Fernández); la comedia ES-PUTO, Cabaret de El Espejo Negro en Marchena (20,30 horas en el Auditorio Pepe Marchena); la propuesta teatral El diario del asesino de la regañá en Valencina de la Concepción (20,30 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura); el montaje Ascenso y caída de Stefány Glori de la CIA Azul Astasio en El Castillo de las Guardas (20,00 horas CMUM); la comedia Clásicos Canallas en Tocina (20,30 horas en el auditoria Jesús de la Rosa); y la obra La última y nos vamos de las Comadres de medianoche en Gines (21,00 horas en la Casa de la Cultura El Tronio).

Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de La isla del tesoro de Escena Trece en Sanlúcar la Mayor (18,30 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura) y Mi amigo el Principito a cargo de Lunátika Atarazana en Espartinas (19,00 horas en el Auditorio Sta Ana).

Respecto a la danza y artes plásticas; en Salteras se representará el espectáculo de danza de LaEle Arta Metábasis (20:30 horas en el Espacio Cultural), mientras que Los Corrales albergará la exposición 4. Las Aventureras Gráficas en la Casa de la Cultura y Montellano (20:00 horas Teatro José María Pérez Orozco) será escenario para la obra Toro de la compañía artística Ángeles Ruso.

La programación del sábado 26: copla, teatro, cuentacuentos y música de cámara La oferta cultural continuará con una propuesta variada para todos los públicos. El Castillo de la Villa de El Coronil acogerá el concierto de música de cámara y percusión Strings Inspiration a cargo de Protus Marimba Quartet (20,00 horas).

Asimismo, la comedia teatral Cosas de familia de DesZentradas se representará en el Palacio de la Música de Villanueva del Ariscal (20,00 horas), y el público infantil podrá disfrutar del cuentacuentos Historias Fabulosas en el Teatro Municipal de Palomares del Río (12,00 horas).

Con esta amplia programación de proximidad, la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con el acceso libre y equitativo a la cultura en cada rincón de la provincia. A través de herramientas como el Circuito 107, la institución provincial fortalece la identidad territorial, respalda la industria creativa andaluza y garantiza una oferta cultural plural, accessible y de alta calidad para todos los vecinos y vecinas de los municipios sevillanos.