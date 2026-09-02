Circuito 107 de Diputación de Sevilla: Programación cultural en 6 municipios de la provincia y final del Cine de Verano

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SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, llevará esta semana un programa cultural con conciertos instrumentales y musicales, teatro, jazz y tributos completan la agenda de esta semana Pilas, Pruna, El Cuervo, El Rubio y la Campana, dentro de la agenda del Circuito 107.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la dotación global del programa en el presente mandato ha ascendido a seis millones de euros, a razón de 1,5 millones de euros anuales. Por otro lado, ha aconsejado consultar los canales oficiales de los Ayuntamientos por posibles cambios en la programación ajenos a la Diputación.

De esta manera, este viernes, 4 de septiembre a las 22,00 horas, el auditorio de la Casa de la Cultura de Pilas servirá de escenario para la obra de teatro 'Wendy también vuela', de la compañía Tresgracias, que contará las vivencias de la protagonista en un mundo ideal en el que cuidar es lo más importante vive Wendy, una joven veladora que no para de tejer y que tendrá que acompañar a una serie de pacientes en su etapa más dependiente y así poder conseguir "lo que todo el mundo desea".

En el mismo espacio y horario, el sábado 5 el público tendrá lugar la comedia teatral 'El diario del asesino de la regaña', de Sofía Aguilar Producciones de Arte, que narrará como un hombre se hace preguntas sin respuestas, perdido en el marasmo del chovinismo sin hacer reflexión, mientras alguien que se declara "vigilante de la pureza" se ha preparado para acometer objetivos irracionales. ¿El asesino nace o se hace? No importa dónde hallarlo, lo importante es prepararlo a tiempo.

Asimismo, el domingo 6, a las 12,30 horas en la Casa de la Cultura, será el turno del teatro infantil con la representación de 'La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío', en el que un día, Matilde encuentra un libro vacío y triste, sin palabras ni historias que contar. Con la ayuda de su inseparable gato Max, la rata de biblioteca Ratilda y Lina, una simpática polilla, buscan la solución al enigma.

Cerrando el ciclo que acogerá la localidad, el lunes 7, a las 22,00 horas, las tablas del auditorio de la Casa de la Cultura escenificarán 'Ave de plata', un espectáculo de danza de la CIA Sara Jiménez en Danza. La obra explora, a través del uso del mito, un universo íntimo y personal en el que la idea del amor en el más amplio sentido de la palabra y la concepción de la vida y la muerte como regeneración de la vida ocupan el centro de una obra en la que tanto la celebración como lo trágico tienen lugar.

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La Casa de la Cultura de Pruna se llenará de música jazz, este viernes 4, gracias a la actuación de SwingG Tête a las 21,30 horas, con una actuación que será un viaje de ritmos cruzados que se adentra en los orígenes del jazz americano, así como su repercusión en Europa y el Caribe.

Ese mismo día tendrá lugar en el patio del Centro Cultural Casa de Postas de El Cuervo, un magnífico concierto de música a partir de las 21,00 horas, de la mano de la pianista Julia García Pelayo, primer premio del III Certamen Ibérico de piano 'Diputación de Badajoz' en 2024.

Del mismo modo, el público podrá disfrutar de la música de Pony Pool Club en la Caseta Municipal de El Rubio el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 22,00 horas.

Además, el domingo 6 a las 21,00 horas, la Plaza de Antonio Machado de La Campana revivirá las mejores canciones del grupo Queen gracias al concierto homenaje del grupo tributo Capitán Mercury Producciones.

ÚLTIMOS DÍAS DEL CICLO DEL CINE DE VERANO EN EL PATIO DE DIPUTACIÓN Con entradas a un precio popular de cinco euros y en sesión única a las 22,00 horas, los asistentes a la última semana del Ciclo de Cine de Verano en el Patio de la Diputación podrán disfrutar de una cartelera que abarca cine español, éxitos internacionales, cine alternativo y proyecciones en versión original.

Para ello, la administración ha preparado una experiencia con la mejor tecnología de proyección audiovisual y el habitual servicio de ambigú en un entorno al aire libre.

En cuanto a la cartelera, el miércoles 2, se proyectará 'Tres adioses', de Isabel Coixet; el jueves 3, 'Leer Lolita en Teherán', de Eran Riklis; el viernes 4, 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho, además de que tras la película se proyectará el documental 'Landa', de Gracia Querejeta y Miguel Olid.

Del mismo modo, el sábado 5 se podrá ver 'El día de la revelación', de Steven Spielberg; el domingo 6, 'Pálida luz en las colinas', de Key Ishiwaka en versión original (VOSE) y por último, el lunes 7, se proyectará 'Te protegerán mis alas', de Antonio Cuadri.