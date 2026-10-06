Circuito 107 lleva 36 actividades culturales a 31 municipios de la provincia de Sevilla esta semana

Archivo - Diario del asesino de la regañá, cedida por compañía Sofía Aguilar Producciones de Arte - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha programado para esta semana, dentro de la programación del Circuito 107, un total de 36 actividades en 31 municipios de la provincia, conformando una agenda en la que conviven propuestas dirigidas a públicos, edades y sensibilidades muy diferentes.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el programa se ha consolidado como un "importante revulsivo" para las agendas culturales municipales, poniendo a disposición de los ayuntamientos, a coste cero para las entidades locales, un amplio catálogo de propuestas, que ellos mismos seleccionan y confeccionan su calendario atendiendo a las preferencias de sus públicos, sus necesidades de programación y las características de sus espacios escénicos y públicos.

De este modo, el Circuito 107 permite extender una oferta cultural diversa por toda la geografía sevillana y facilita que municipios de muy distinto tamaño puedan incorporar a sus programaciones teatro, música, danza, flamenco, circo, propuestas infantiles, bandas de música o actividades de divulgación y conocimiento.

En cuanto a la programación de danza, abrirá esta oferta cultural con dos propuestas. La primera de ellas, en Alcolea del Río este 7 de octubre, a cargo de Vanesa Aibar con 'La Reina del Metal - Solo', a las 18,00 horas en la Casa de la Cultura. Por su parte, Osuna recirá el 9 de octubre a la compañía Sara Jiménez en 'Danza con Ave de Plata', a las 20,30 horas en el Teatro Álvarez Quintero.

En cuanto al teatro para público adulto, este 7 de octubre Carmona recibirá a Las Comadres de Medianoche con 'La última y nos vamos', en el Teatro Cerezo a las 20,00 horas; el Teatro Romero San Juan de San Juan de Aznalfarache acogerá el día 9 la obra 'El diario del asesino de la regañá', de Sofía Aguilar Producciones de Arte a las 20,30 horas; mismo día que Marchena acogerá 'La verdadera Historia de España', de Noche de Repálagos, a las 20,30 horas en el Auditorio Pepe Marchena; compañía que además llevarñá el espectáculo el día 10 a El Viso del Alcor, a las 21,00 horas en el Teatro Municipal Antonio Machado.

Asimismo, a estas citas se sumarán Las Cabezas de San Juan, donde Histrión Teatro representará 'Dysphoria' el día 9 en el Teatro Municipal a las 20,30. Un día después, Salteras recibirá a El Espejo Negro con 'ES-PUTO, Cabaret' a las 20,30 horas en el Teatro Municipal y Lora del Río, ese mismo sábado, ha programado 'Ascenso y caída de Stefány Glori', de la compañía Azul Astacio en el Teatro-Cine Goya a las 20,30 horas.

Por su parte, el teatro aficionado completará este bloque con dos propuestas: Almensilla acogerá el 8 de octubre 'Cosas de familia', de DesZentradas a las 20,00 horas en ela Casa de la Cultura; mientras que Castilleja de la Cuesta recibirá el día 10 en el Centro Cívico a las 19,00 horas a Ágora Grupo de Teatro con Clásicos Canallas.

TEATRO INFANTIL, CIRCO Y MAGIA

El público infantil podrá disfrutar en Castilleja de la Cuesta este 9 de octubre de La Madeja Teatro con 'La gran aventura del Ratoncito Pérez', a partir de las 17,30 horas en el Centro Cívico; y La Luisiana acogerá esa misma jornada 'Luche, una vida de perro', de Flash Teatro, a partir de las 12,30 horas en el Colegio Antonio Machado. También forman parte de este bloque 'El dientecillo valiente', de Los Primos de Píter, que llegará a El Coronil el día 7 en la Casa de la Cultura a las 17,00 horas y a Herrera el día 9 en la Casa de la Cultura a las 18,00; 'Al fin Topacio', de Teatro del Relente, se representará en la Casa de la Cultura de Guillena el día 10 a las 18,00 horas.

De igual manera, 'Petronila, un cuento de dragones, príncipes y princesas', de Gangarilla Producciones, se representará en el Centro Cultural de Gilena a las 12,30 horas este día 7; 'Un mundo perfecto', de Hilando Títeres, también el día 7 en Villanueva del Río y Minas en la Casa de la Cultura a las 11,00 horas; y 'Un trocito de Luna', de A la Sombrita, el día 9 en La Roda de Andalucía en el Teatro Carmelita Molina a las 17,00 horas.

EL CIRCO Y LA MAGIA AMPLÍAN LA PROGRAMACIÓN FAMILIAR

La Banda de Otro presentará 'Rodeo' el día 11 en Carmona, donde la representación está prevista a las 12,30 horas en la Alameda Alfonso XIII. Por su parte, LaEle Art llevará 'Metábasis' al Teatro Municipal de Bollullos de la Mitación el día 9 a las 17,30 horas y a la Plaza del Llano de Cantillana el día 10 a las 18,30 horas.

En esta línea, la música extenderá este circuito por municipios como Martín de la Jara, donde este martes se celebrará un Homenaje a Queen a cargo de Capitán Mercury Producciones, en la Caseta Municipal a partir de las 19,00 horas.

Así, la Biblioteca Municipal de Villamanrique de la Condesa a las 19,00 horas y también en su la biblioteca de Alcolea del Río recibirán, respectivamente los días 8 y 9, a Emilio Villalba y Sara Marina con su recital 'Quixote. En un lugar de la música'. A ellas se sumará Pruna, con 'Toda una vida ante ti', de la Asociación Cultural Crash4Jazz, el día 10 en la Casa de la Cultura a las 19,30 horas.

El Real de la Jara incorporará el 10 de octubre Homenaje a Queen, de Capitán Mercury Producciones, a las 17,00 horas en la Plaza de Andalucía, mientras que Villanueva del Ariscal recibirá en el Palacio de la Música a las 20,00, también el día 10, a Marmaduke con One Pac con Homenaje a Otis Redding.

Igualmente, el fin de semana incluirá igualmente las actuaciones de Julia García-Pelayo, de Pelayo Producciones, el día 9 en el SUM de Aznalcázar, a las 20,00 horas, y el día 11 en Coripe, a las 19,00 horas en la iglesia de San Pedro.

Las bandas de música tendrán también presencia propia con el concierto de la Banda de Música Guadalrosal previsto para el domingo 11, a las 12,30 horas, en la Plaza de España de Lora del Río.

FLAMENCO Y CONFERENCIAS

El flamenco llegará esta semana a Gerena, donde Dieguito Amador actuará el viernes 9 de octubre, a las 21,00 horas, en el Centro Cívico Municipal. La propuesta incorpora así al programa una de las manifestaciones culturales con mayor arraigo e identidad en la provincia.

Además, el Circuito 107 ha preparado propuestas vinculadas al conocimiento, el patrimonio y la divulgación cultural como la visita cultural preparada en El Ronquillo el 9 de octubre en el programa de visitas con Eva Díaz Pérez, centrada en Los Machado, la Generación del 27 y la Sevilla de Chaves Nogales.

Al hilo, Villanueva del Ariscal ha propuesto el día 7 una visita guiada de Francisco Javier Ruiz Cabezas a los molinos harineros de Alcalá de Guadaíra, del mismo modo que Paradas contará el día 8 con una visita a galerías de arte de la mano de Víctor Antonio González.

Por último, Castilblanco de los Arroyos participará el día 9 en una visita dirigida por Juan Luis Ravé a la colección permanente Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla, '1500-1900. Arte y Beneficencia'.