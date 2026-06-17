El Circuito Provincial de Ajedrez cierra su edición 2026 con una cifra récord de 900 inscripciones en Sevilla

Clausura del Circuito Provincial de Ajedrez 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Ajedrez 2026 ha cerrado su última edición con cifra récord de participación de toda su historia: casi 900 inscripciones y una media de 225 jugadores y jugadoras por sede, para esta vigésimo tercera edición de la actividad.

Así lo ha asegurado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, misma vez que ha subrayado que ha recorrido diferentes sedes provinciales: Arahal, Cazalla de la Sierra, Écija y Alcalá de Guadaíra.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha resaltado durante la clausura del Circuito en Alcalá de Guadaíra que en esta localidad también ha alcanzado récord absoluto, con 252 participantes.

"Desde la Diputación de Sevilla creemos firmemente en las bondades de este deporte, que nos aporta concentración, paciencia, respeto al rival, esfuerzo, compañerismo. Valores que, sin duda, sirven dentro y fuera del tablero. Por eso seguimos apostando por iniciativas como este Circuito Provincial de récord", ha apostillado.