El Consorcio de Bomberos se forma en protocolos de emergencia en la Central Hidroeléctrica de Guillena (Sevilla)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Sevilla durante una visita técnica a la Central Eléctrica de Guillena - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

GUILLENA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Personal operativo y mandos del Consorcio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han realizado una visita a la Central Hidroeléctrica de Guillena (Sevilla), situada en el río Rivera de Huelva, con el objetivo de conocer las instalaciones y los protocolos internos de actuación de cara a una posible intervención en el complejo.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, el personal desplazado ha podido conocer de primera mano las características de las instalaciones, los procedimientos de seguridad implantados por la empresa y los distintos escenarios que podrían requerir la intervención de los servicios de emergencia.

Asimismo, en la inspección han participado el jefe operativo del Consorcio, Tomás Gallo, junto a dotaciones adscritas a los parques de bomberos de los municipios sevillanos de Santiponce, Sanlúcar la Mayor y La Rinconada, los primeros que se movilizarían en el caso de emergencia en la central. También han asistido los jefes de parque de Los Palacios y Villafranca y de Lebrija, dentro del Sistema Provincial de Bomberos de Sevilla que coordina el Consorcio.

La visita se ha enmarcado en las acciones de coordinación del Consorcio con entidades y operadores de infraestructuras estratégicas para la provincia, lo que mejora el conocimiento previo de las mismas y facilita la planificación operativa y la toma de decisiones en situaciones de emergencia.