El Consorcio de Bomberos de Sevilla forma a efectivos para reforzar las intervenciones con riesgo químico

Imagen de un bombero especializado en intervenciones con riesgo químico o biológico. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (CPEIS) está desollando un curso de formación especializada en intervención química y biológica, en el que participan 20 bomberos del sistema provincial, con una duración de tres jornadas.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el objetivo es ampliar los conocimientos teóricos y prácticos que los profesionales necesitan para actuar ante la presencia de sustancias y mercancías peligrosas, así como mejorar la toma de decisiones en incidentes de carácter biológico y químico (BQ), así como reforzar la coordinación y la seguridad de los profesionales durante la intervención.

Esto incluye, por una parte, la identificación y valoración de riesgos y la aplicación de los procedimientos adecuados para que la intervención sea "segura y eficaz" y, por otra, el conocimiento y la correcta utilización de los equipos de protección necesarios, como los de protección nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ).

Asimismo, se abordan contenidos sobre descontaminación, contención y confinamiento, toxicología básica y riesgo biológico. La formación se está impartiendo en Parque de Bomberos de Sanlúcar la Mayor, con una programación que aborda los conceptos fundamentales sobre sustancias peligrosas, sus principales riesgos y los sistemas para su identificación, la señalización de las mercancías y los vehículos que las transportan.

Asimismo, incluye el análisis de las fichas con datos de seguridad y las particularidades de las mercancías peligrosas en los distintos medios de transporte.

En este sentido, la Diputación ha explicado que la preparación se completa con contenidos más específicos sobre clasificación de emergencias, normas y planes de actuación, legislación relacionada con las sustancias peligrosas y utilización de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia 2024. Tan importante como los conocimientos teóricos, es la parte práctica.

Así, los profesionales están realizando también ejercicios de reconocimiento e identificación de materiales, protección colectiva e individual, taponamiento de fugas, control de derrames y descontaminación, La formación técnica y la cualificación son elementos esenciales en el trabajo de los bomberos, cuya actividad exige estar preparados para responder ante escenarios muy diferentes y aplicar, en cada caso, los conocimientos, procedimientos y medios adecuados.

La actualización permanente de estas competencias contribuye a una respuesta más segura y eficaz ante las emergencias.