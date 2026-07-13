El Consorcio de Bomberos de Sevilla inicia la designación del nuevo gerente tras la jubilación de Armando Gutiérrez

Junta General del Consorcio de Bomberos - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha aprobado este lunes, 13 de julio, el inicio del procedimiento para la selección de un nuevo gerente del organismo, tras la jubilación de Armando Gutiérrez Arispón, quien pone fin a una etapa de más de cuatro años al frente de la Gerencia "marcada por la consolidación institucional del Consorcio, la modernización de su estructura y el impulso de algunos de los avances más relevantes en la historia reciente de la entidad".

Hasta la resolución de la convocatoria pública, la actual gerente adjunta, Cristina Jiménez, asumirá la Gerencia en funciones para garantizar la continuidad de la gestión y el desarrollo de los proyectos estratégicos que el Consorcio tiene actualmente en marcha, informa en un comunicado.

Al frente de la Gerencia, Armando Gutiérrez --junto a Cristina Jiménez y Luis Peña como adjuntos-- ha liderado una "profunda transformación del Consorcio", tras su constitución inicial, "afrontando con éxito el reto de fortalecer una entidad integrada por distintas administraciones y un servicio operativo con realidades diversas".

Su labor ha sido "determinante" para consolidar el Consorcio, favorecer el consenso entre las administraciones consorciadas y sentar las bases de una organización "más sólida, cohesionada y preparada para afrontar los retos presentes y futuros" del Sistema Provincial de Bomberos.

Durante esta etapa, el Consorcio ha aprobado su Plan Director (mayo de 2025), una hoja de ruta con un horizonte de ejecución de ocho años que, en poco más de un ejercicio y gracias también a las inversiones de la Diputación de Sevilla, se ha ejecutado en más de un 50%, en lo que respecta a la dotación de vehículos; en un 57% en lo que afecta a nuevos equipos y contratos de mantenimiento y en cerca de un 15% en inversión y ejecución de nuevos parques de bomberos.

También se ha completado un importante proceso de fortalecimiento institucional, reforzando su estructura técnica, administrativa y logística, definiendo su planificación estratégica y dotándose de una organización más eficiente y preparada para responder al crecimiento de la entidad y a las nuevas necesidades de los municipios de la provincia.

Ese proceso de consolidación ha culminado con importantes avances organizativos, entre ellos el acuerdo con los representantes sindicales en la Mes General de Negociación para la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que adapta la estructura del Consorcio a la legislación andaluza en materia de emergencias y posibilitará las primeras ofertas de empleo público propias del organismo. Este acuerdo se ha llevado también a la Junta General del Consorcio.

RECONOCIMIENTO MERECIDO A SU TRAYECTORIA

El diputado de Servicios Públicos y Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Bomberos, Gonzalo Domínguez, ha agradecido "la dedicación, la profesionalidad y la capacidad de diálogo" de Armando Gutiérrez, y ha destacado que "ha sabido liderar una etapa decisiva para el Consorcio, construyendo consensos y haciendo posible avances que hoy sitúan al organismo en una posición mucho más sólida para afrontar el futuro".

Además, ha remarcado la labor de Armando en estos cuatro años, "más que un periodo de tiempo en su trayectoria profesional, porque, quienes hemos vivido de cerca esta etapa, sabemos que detrás ha habido mucho más que una gestión administrativa, su labor se ha traducido en incontables horas de trabajo, decisiones difíciles, preocupaciones constantes y, sobre todo, un compromiso absoluto con este Consorcio".

Domínguez ha subrayado que "Armando Gutiérrez deja un Consorcio más fuerte, mejor organizado y preparado para seguir creciendo", al tiempo que le ha trasladado, en nombre de la Junta General y de todos los profesionales de la entidad, el reconocimiento por el trabajo desarrollado y sus mejores deseos en esta nueva etapa personal".

Con la aprobación de las bases para la provisión del puesto de gerente, el Consorcio inicia ahora un nuevo proceso para seleccionar a la persona que dará continuidad al proyecto de fortalecimiento institucional emprendido en los últimos años.