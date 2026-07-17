El Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla llevará a los colegios una campaña sobre el uso responsable

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SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla llevará a los centros educativos de la provincia la 'Semana educativa del agua', una experiencia formativa sobre el ciclo del agua, su uso responsable e información sobre el trabajo desarrollado por el Consorcio y la Diputación en esta materia.

La iniciativa está dirigida al alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria, con el objetivo de reforzar el papel divulgador y educativo del Consorcio en torno al cuidado y al uso responsable del agua, con la mascota Buki como protagonista y embajadora del mensaje, la distribución de un cuadernillo de trabajo a los menores y un mensaje central: 'Cada gota es Sevilla', excplica en una nota de prensa.

"La 'Semana educativa del agua' nace con el propósito de consolidar los conocimientos que el alumnado del segundo ciclo de Primaria adquiere sobre el ciclo del agua y, al mismo tiempo, fomentar desde edades tempranas una mayor sensibilidad hacia la protección de este recurso esencial", ha explicado el vicepresidente del Consorcio y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez.

Esta campaña incluirá ponencias y actividades sobre el ciclo natural y urbano del agua, la importancia de realizar un consumo responsable, las prácticas necesarias para evitar su desperdicio y el papel que desempeñan el Consorcio Provincial de Aguas y la Diputación en la gestión y mejora de los servicios hidráulicos de la provincia. También se proyectarán los contenidos audiovisuales desarrollados anteriormente por el Consorcio, entre los que destaca la animación protagonizada por Buki, en la que se explica de manera visual y sencilla todo el proceso que permite la llegada del agua a cada uno de los hogares sevillanos.

Cada escolar recibirá materiales educativos con los que podrá trabajar durante la propia jornada y continuar posteriormente las actividades en su colegio o en casa. Con ello, el Consorcio pretende que las niñas y niños se conviertan en los mejores embajadores en sus familias y en su entorno de la importancia de proteger y utilizar el agua con responsabilidad.

Según Gonzalo Domínguez, "la 'Semana educativa del agua' va a dar continuidad al trabajo de comunicación y sensibilización que el Consorcio Provincial de Aguas ha desarrollado durante los últimos meses, que incluye el rediseño y actualización de la web institucional, la elaboración de la Guía del Agua 2026 y la producción de cuatro contenidos audiovisuales de carácter educativo e institucional".

La página web 'https://www.cpaguasdesevilla.org/es/' se actualiza periódicamente con los principales contenidos multimedia sobre la actividad del organismo e incorpora la Guía del Agua para su descarga y consulta y, en breve, integrará también los nuevos vídeos divulgativos e institucionales.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Las acciones en torno a la puesta en marcha de la citada semana educativa no son las únicas aprobadas por unanimidad en las sesiones que se han celebrado del Consejo Rector y de la Junta General del Consorcio Provincial de Aguas, ya que igualmente han contado con el respaldo de los integrantes de ambos órganos de gobierno las principales actuaciones desarrolladas por la entidad y las que tiene previstas para su desarrollo.

Se ha aprobado sin ningún voto en contra la autorización de la asistencia técnica solicitada por la Diputación para colaborar en la ejecución de distintas obras hidráulicas. Son intervenciones orientadas a prevenir los efectos de futuros episodios de sequía y a mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento de agua en alta y en baja, especialmente en municipios con menos de 20.000 habitantes y en consorcios que atienden a poblaciones inferiores a 25.000 habitantes.

Entre las actuaciones previstas se encuentran mejoras en captaciones, depósitos, estaciones de tratamiento y redes de abastecimiento en municipios como Pruna, Montellano, Pedrera, Aguadulce, Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción y Casariche.

PROYECTOS CONCLUIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

Entre los trabajos técnicos finalizados destaca la actualización del proyecto para conectar el depósito general Huesca con el depósito de Gilena, actuación concluida en mayo de 2026. También ha terminado la asistencia técnica para la redacción del faseado del proyecto de abastecimiento a la Sierra Morena sevillana desde el embalse de El Pintado y se ha finalizado y entregado el proyecto de telegestión para controlar el consumo de agua desde los depósitos de municipios no consorciados.

A estas actuaciones se suman las obras ya ejecutadas por técnicos del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación en los depósitos de Pedrera y Aguadulce, en la estación de tratamiento de agua potable del pantano de Los Molinos, en Castilblanco de los Arroyos, y en la red de abastecimiento de las calles Pablo Iglesias y primera travesía Pablo Iglesias, en Casariche.

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN Y TRABAJOS EN PROYECTOS

El Consorcio continúa prestando asistencia técnica en las obras para mejorar las infraestructuras de abastecimiento de las pedanías de Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo, en El Madroño, actualmente en fase de terminación. Asimismo, sigue participando en la obra de emergencia para abastecer al municipio de El Castillo de las Guardas desde el embalse del Jarrama, que se encuentra en ejecución.

El departamento técnico trabaja también en la actualización del proyecto de sondeos de investigación y explotación en la Sierra de Cañete para abastecer al depósito general del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, así como en el proyecto modificado para construir un sistema de filtración y realizar mejoras eléctricas en el depósito de San Nicolás del Puerto.

También se está prestando asistencia técnica en las obras de contención y evacuación de lodos del azud del pantano del Retortillo, en La Puebla de los Infantes, actualmente en fase de comienzo, y en la regularización de las concesiones de agua de los municipios de la comarca de Estepa.

"Prestamos apoyo técnico para mejorar las infraestructuras y los servicios de abastecimiento de los municipios y acercamos a la ciudadanía la importancia de proteger y gestionar adecuadamente el agua. Un trabajo de sensibilización que abordamos desde las aulas, al convertir al alumnado en protagonistas de la campaña y hacerles partícipes de un mensaje", ha concluido Domínguez