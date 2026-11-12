El Consorcio provincial de bomberos gestiona 252 incidencias en 65 municipios de Sevilla durante la borrasca

Imagen de la coordinación del CECOP. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) de la Provincia de Sevilla ha gestionado 252 incidencias en 65 municipios desde el martes 10 de noviembre hasta las 7,30 horas de este jueves, día 12, en el marco del episodio de meteorología adversa asociado a las borrascas Charles y Bruna.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, durante estas jornadas, el dispositivo provincial ha mantenido un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las emergencias comunicadas, con coordinación desde el CECOP y activación de los parques de bomberos en función de las necesidades de cada servicio. Las incidencias han estado relacionadas principalmente con las lluvias, las inundaciones, las rachas de viento y los riesgos de caída o desprendimiento de elementos.

Por número de incidencias registradas, Alcalá de Guadaíra ha encabezado la relación, con 27 avisos, seguida de Los Palacios y Villafranca, con 13; Carmona y Utrera, con 12 cada uno; Mairena del Aljarafe, con 10; y Coria del Río, con 9. También se han registrado avisos en otros municipios de las distintas comarcas de la provincia.

Asimismo, el mayor número de avisos se concentró durante la tarde del miércoles, coincidiendo con el empeoramiento de la situación meteorológica. Entre las 14,00 y las 20,00 horas, el Cecop registró hasta 62 emergencias en 34 municipios, donde las más frecuentes fueron accidentes de circulación.

Entre ellos, la colisión de dos turismos en la A-8053, en Isla Mayor, que requirió la intervención de bomberos para excarcelar a uno de los heridos, que quedó atrapado, junto a intervenciones por inundaciones, caída de árboles y desprendimientos de elementos de edificios, así como problemas en instalaciones eléctricas en Mairena del Aljarafe, Montellano, Los Palacios y Villafranca, Tomares, Camas, La Rinconada, Lebrija, Utrera, Tocina, Bormujos o Espartinas.

INCIDENCIAS Y ACUMULACIONES

En Cazalla de la Sierra se activó el parque por acumulación de agua en el colegio Virgen del Monte, mientras en Constantina se movilizaron bomberos por la entrada de agua en una vivienda de la calle Peso. Tras la valoración, se coordinó con el Ayuntamiento una medida de protección en la entrada.

Igualmente, se registraron incidencias en Aznalcázar (A-474), Carmona (A-8025), Bollullos de la Mitación (A-8059) y la zona de incorporación a la A-49 en Castilleja de la Cuesta, con avisos a los servicios de mantenimiento de carreteras. En Guillena, los bomberos de Santiponce, el servicio de mantenimiento y la Guardia Civil participaron en la evaluación del nivel de agua junto al arroyo Barbolí, en la A-8080.

Posteriormente, desde las 19,00 horas de ayer miércoles y hasta las 7,30 horas de hoy jueves, se han registrado 31 nuevos avisos, entre los que destacan varios servicios relacionados con el riesgo de desprendimiento de elementos constructivos y la caída de árboles. A las 19,41 horas, el Parque de Bomberos de La Rinconada realizó trabajos de saneamiento en altura para eliminar el riesgo de desprendimiento de una parte de la cubierta del Centro Público Integrado de Formación Profesional Javier Imbroda, en San José.

Además, a las 23,33 horas, efectivos de bomberos retiraron una chapa con riesgo de caída en la antigua comisaría de Policía de Alcalá de Guadaíra y, ya durante la madrugada, en Estepa, los bomberos intervinieron por la caída de un árbol sobre la vía pública y también se recibió, a las 19,43 horas, un aviso de la Policía Local de Las Cabezas de San Juan por un incendio en una vivienda situada en la carretera SE-5209, a la altura del poblado de Hija, aunque la actuación concluyó sin daños personales. Asimismo, se intervino a las 22,54 horas por el incendio de un vehículo en Carmona.

La gestión de las emergencias se ha desarrollado en coordinación con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, la Guardia Civil y las policías locales de los municipios afectados, con intercambio de información y colaboración en la atención y seguimiento de las incidencias.

Por su parte, el vicepresidente del Consorcio y diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido informados en todo momento a los alcaldes sobre la evolución del fenómeno meteorológico adverso y las incidencias registradas en sus municipios.

REFUERZO PREVENTIVO Y SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA El CPEIS,

Se ha reforzado preventivamente el CPEIS que coordina el Sistema de Bomberos de la Provincia, activó desde el 10 de noviembre un dispositivo extraordinario para incrementar la capacidad de respuesta y garantizar la cobertura territorial ante un posible aumento simultáneo de emergencias, con la ampliación de las dotaciones de guardia.

También se ha incrementado la presencia de mandos de guardia y se ha reforzado la sala del CECOP con cuatro operadores adicionales para atender, registrar y coordinar el posible aumento de avisos.

De forma complementaria, se han intensificado las comprobaciones de disponibilidad y funcionamiento de los equipos de rescate y salvamento, saneamiento y bombeo y achique.

Junto a este despliegue operativo, se han incrementado los mensajes dirigidos a la ciudadanía con recomendaciones de prevención y autoprotección ante las lluvias y el viento.