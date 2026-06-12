El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla alcanza un acuerdo con la plantilla para modificar la RPT

Vehículos de bomberos del Consorcio Provincial - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios de Salvamento de la Provincia de Sevilla ha alcanzado un acuerdo con las secciones sindicales con representación en la Junta de Personal sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de la plantilla presupuestaria del organismo, tras varios meses de reuniones.

El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación ha contado con la mayoría absoluta de la representación sindical y se ha aprobado sin ningún voto en contra. Este trámite posibilita la adaptación a los cuerpos y escalas previstos en la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, informa en una nota de prensa.

Además, va a propiciar la promoción interna del personal operativo, facilitar permutas y la convocatoria de los primeros procesos selectivos gestionados directamente por el Consorcio, para avanzar hacia las previsiones recogidas en el Plan Director en materia de Recursos Humanos.

La RPT posibilitará adaptar estos instrumentos de organización del personal a las necesidades identificadas en las diferentes áreas de trabajo del Consorcio e incrementar la plantilla de personal de administración.

Por otra parte, la nueva RPT contempla la creación de 67 plazas: 58 de ellas de personal operativo y otras 9 de personal de administración. Parte de las mismas ya están previstas en los presupuestos del Consorcio para 2026. El acuerdo incluye el compromiso expreso de vincular la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo con la elaboración de una Valoración de los Puestos de Trabajo (VPT).

Para dotar a este compromiso de las mayores garantías jurídicas y de ejecución, el acuerdo de aprobación de la modificación de la RPT que se llevará a la próxima Junta General del Consorcio recogerá, expresamente, el mandato de elaboración de una VPT en el menor tiempo posible y mediante la contratación de una empresa externa, para garantizar con ello la mayor objetividad y transparencia posible.