El Coronil (Sevilla) presenta su agenda de verano con la 'Noche de San Juan' y la 'Noche de las velas'

Imagen del acto de presentación de la Romería a Nuestra Señora de la Inmaculada y el Festival Flamenco 'Senderos del Cante', que tiene lugar este sábado, 6 de junio, en El Castillo de las Guardas (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Coronil (Sevilla) ha presentado este lunes en la Casa de la Provincia de la capital, la programación del municipio para el verano, marcada por la 'Noche de San Juan', con ruta teatralizada, y la 'Noche de las Velas', festividad "muy esperada" en la comarca.

Según ha detallado el organismo provincial en una nota de prensa, el alcalde, José López se ha referido estos eventos como "actividades que forman parte de una intensa programación que va a llenar de vida nuestras calles y espacios emblemáticos", además de configurar un turismo "basado en la convivencia, la cultura popular y las experiencias singulares".

El primero de los eventos será el próximo 23 de junio, con la celebración de la 'Noche de San Juan', organizada en colaboración con la asociación Oráculo de Luna a partir de las 20,00 horas horas en el entorno del Mirador de los dos Castillos, en la zona de caravanas.

La programación incluirá un taller de "velas ritualizadas personalizadas", donde los participantes podrán crear elementos simbólicos relacionados con los deseos y la energía de esta fecha tan especial, además de que se celebrará la conferencia "Del aquelarre a la realidad: quiénes fueron realmente las brujas", impartida por José Antonio Aguilera, que ofrecerá una mirada "histórica y cultural" sobre estas figuras femeninas y su evolución a lo largo del tiempo.

Como momento central de la noche, tendrá lugar el tradicional encendido de la hoguera de San Juan, "símbolo de renovación y purificación", en una velada concebida para "compartir experiencias en un ambiente mágico y participativo".

Asimismo, durante esta jornada también tendrá lugar una ruta nocturna teatralizada, que concluirá en la hoguera del Castillo de la Villa y "revivirá leyendas, misterios y rincones ocultos" de El Coronil.

LA MAGIA DE LA NOCHE DE LAS VELAS

El 27 de junio se celebrará la cuarta edición de la 'Noche de las Velas', donde la iluminación especial a base de velas volverá a transformar distintos rincones del municipio en "escenarios llenos de encanto", creando una "atmósfera única" ambientada con música en directo.

Durante la noche, el casco histórico del municipio se convertirá en un recorrido temático donde se combinarán artesanía, música, talleres participativos y mercado esotérico, fomentando la convivencia, el turismo local y el apoyo al comercio artesanal.

En esta línea, se desarrollarán actividades como un taller de varitas mágicas impartido por Martus Magic, un taller de magia con cartas a cargo de Jail Card el Mago, un taller de incienso consciente impartido por Ahimsa y un mercado esotérico y artesanal con puestos de cristales y minerales, herboristería, esencias, artesanía mágica, productos naturales, tarotistas y oráculos.

Además están programadas actuaciones y música en vivo, con un servicio de ambigú durante toda la noche, que según el alcalde del municipio "completarán una noche concebida como un espacio de encuentro, creatividad y participación cultural".