Cuatro iniciativas de la provincia de Sevilla reciben más de 845.000 euros estatales para luchar contra la despoblación

Archivo - El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, atiende a los medios en la Jornada sobre el Reto Demográfico en la provincia de Sevilla, en foto de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla recibirá 845.910 euros de la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según recoge la propuesta de resolución provisional.

La financiación permitirá desarrollar cuatro iniciativas en la provincia dirigidas a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en el medio rural. Entre los proyectos que han obtenido financiación provisional figuran el presentado por la Diputación, que engloba a 43 municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes; y los propuestos por los ayuntamientos de Martín de la Jara; La Roda de Andalucía y Guillena, informa en un comunicado.

La convocatoria estatal, dotada con 40 millones de euros, tiene como finalidad respaldar proyectos innovadores promovidos por entidades locales iguales o menores de 5.000 habitantes que contribuyan a afrontar el reto demográfico con actuaciones que favorezcan la creación de empleo, la diversificación económica, la mejora de los servicios y la fijación de población en las zonas rurales.

En este contexto, la Diputación, a través de Prodetur y de su Oficina Contra la Despoblación, ha vuelto a desempeñar un papel activo tanto con la presentación de un proyecto provincial como prestando asistencia técnica a 18 municipios sevillanos menores de 3.000 habitantes para facilitar su acceso a esta línea de ayudas.

Así, el Ayuntamiento de Martín de la Jara, beneficiario de esta asistencia técnica ofrecida por Prodetur, ha conseguido una propuesta de financiación del 100% del presupuesto necesario para la puesta en marcha de un centro de empresas (incubadora de negocios) en el micropolígono industrial Antigua Fábrica de Espárragos.

La propuesta de resolución también contempla la financiación completa de los proyectos presentados por los ayuntamientos de La Roda de Andalucía y Guillena, que concurrieron a esta convocatoria con iniciativas elaboradas por sus equipos técnicos.

La propuesta de resolución provisional contempla una financiación total de 845.910 euros para proyectos de la provincia de Sevilla, distribuidos de la siguiente manera: Diputación: 265.914 euros para el proyecto Transformación de la soledad no deseada y activación territorial en municipios rurales; Ayuntamiento de Martín de la Jara: 200.000 euros para la puesta en marcha de un Centro de Empresas (Incubadora de Negocios), y Ayuntamiento de La Roda de Andalucía: 199.996 euros para el proyecto 'La Roda Cuida: Innovación en cuidados, empleo inclusivo y patrimonio vivo'.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guillena percibirá 180.000 euros para el proyecto Territorio conectado, oportunidades compartidas: sistema municipal de movilidad para núcleos dispersos.

UNA MIRADA A LA SOLEDAD NO DESEADA

En cuanto al proyecto de la Diputación de Sevilla, denominado 'TRANSOL' (Transformación de la soledad no deseada en municipios rurales pequeños), plantea una estrategia integral para afrontar algunos de los principales desafíos del medio rural.

La iniciativa contempla la creación de un Laboratorio de Innovación Social Rural, desde el que se diseñarán soluciones para la soledad no deseada, los problemas de movilidad o la cohesión social de 43 municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes.

Además, se desarrollarán programas de formación orientados al empleo y el emprendimiento en ámbitos como las competencias digitales, la economía verde o los servicios comunitarios; y se pondrán en marcha acciones para favorecer la participación ciudadana y fortalecer las redes de apoyo y el tejido social de los municipios.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 295.460 euros, financiado en un 90% por el Miteco (265.914 euros) y en un 10% por la Diputación de Sevilla.