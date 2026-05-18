Diputación respalda la labor de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple en una jornada de sensibilización

Jornada de sensibilización impulsada por la Diputación acerca de la Esclerosis Múltiple. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, Encarnación Fuentes, ha respaldado activamente a las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple participando en la jornada de información y sensibilización que la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) despliega en las calles de la capital hispalense.

Con esta presencia institucional, la corporación provincial se suma a una iniciativa clave para visibilizar la enfermedad, concienciar a la ciudadanía y recaudar los fondos necesarios que garanticen los tratamientos y servicios asistenciales del colectivo, informa en un comunicado.

La diputada se ha trasladado hasta la mesa petitoria principal de la entidad, ubicada en el Paseo de Cristina de la capital hispalense, donde ha acompañado a varios representantes de la entidad, así como a los miembros de la Fuerza Terrestre que, como viene siendo habitual, colaboran activamente en este punto estratégico de la ciudad.

Durante la jornada, se ha recordado que el apoyo a este tipo de cuestaciones y proyectos es fundamental para que entidades de utilidad pública como ASEM puedan recaudar los fondos necesarios que garanticen la continuidad de sus programas de atención asistencial.

Estos servicios están destinados tanto a las personas afectadas por Esclerosis Múltiple como a quienes padecen otras enfermedades neurodegenerativas similares en toda la provincia. Con esta participación, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla reafirma su vocación de colaboración y alianza con las asociaciones provinciales, visibilizando las necesidades del colectivo y respaldando la magnífica labor diaria de asesoramiento, rehabilitación y apoyo que prestan a los pacientes sevillanos y a sus familias.