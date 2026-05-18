La Audiencia Nacional anula la resolución de Hacienda contra Shakira por el ejercicio de 2011

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal ha declarado que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho.

Por ello, la Audiencia Nacional anula la resolución y con ella de los que trae causa y acuerda la consiguiente devolución de cantidades ingresadas a consecuencia de los mismos, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha declarado la cantante tras la sentencia.

Shakira ha lamentado que aún así, durante casi una década, se le haya "tratado como culpable": "Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha apuntado.