Diputación de Sevilla abre hasta el 30 de septiembre el plazo de candidaturas para los Premios RSES

Imagen de archivo de los XIII Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) recuerdan que sigue abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XIV edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad (RSES), que estará vigente hasta el próximo día 30 de septiembre a través de la página web oficial 'www.premio-rse.es', donde también se encuentran disponibles las bases reguladoras de la convocatoria.

Se trata de una iniciativa consolidada que ambas entidades promueven con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a aquellas empresas y proyectos de la provincia de Sevilla que integran la sostenibilidad y el compromiso social como elementos estratégicos de su actividad, explica la Diputación en una nota de prensa.

Estos premios reconocen las modalidades de 'Pequeña y Mediana Empresa', 'Gran Empresa' y 'Mejor Iniciativa'. Asimismo, el jurado podrá otorgar, con carácter extraordinario, un reconocimiento honorífico a una persona o institución cuya trayectoria haya contribuido de forma destacada al impulso y la difusión de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en la provincia.

Para la valoración de las propuestas, el jurado tendrá en cuenta la contribución de las candidaturas en los tres ámbitos fundamentales de la responsabilidad social empresarial: el social, valorando aspectos como la generación de empleo, la conciliación, la formación, la igualdad de oportunidades, la diversidad o el compromiso con el territorio; el medioambiental, mediante actuaciones dirigidas a reducir el impacto de la actividad empresarial; y el económico, prestando especial atención a criterios como la ética empresarial, la innovación, la calidad y la gestión responsable.

Al respecto, podrán concurrir a estos premios tanto las propias empresas como cualquier persona o entidad que desee proponer una candidatura.

"Sabemos que en la provincia hay empresas que están haciendo un magnífico trabajo, muchas veces de forma discreta", ha afirmado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, al tiempo que ha subrayado que estos premios "quieren precisamente dar visibilidad a ese compromiso con las personas, con el territorio y con un modelo empresarial más sostenible".

El vicepresidente ha finalizado invitando "a todas ellas a presentar su candidatura antes del 30 de septiembre para que ese esfuerzo tenga el reconocimiento que merece", concluye la nota de prensa.

GALARDONADOS EN LA EDICIÓN DE 2025

En la convocatoria de 2025, el premio en la categoría de 'Gran Empresa' recayó en Grupo AZVI, mientras que Alimentación Díaz Cadenas obtuvo el reconocimiento en la modalidad de 'Pyme'. Por su parte, el programa televisivo 'Hablemos de Inclusión', con Juan Castaño, de la productora Frente a Texto, fue distinguido como 'Mejor Iniciativa'.

El reconocimiento honorífico a la trayectoria fue concedido a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Sevilla, coincidiendo con la conmemoración de su 450 aniversario.