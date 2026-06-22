Diputación de Sevilla abre el plazo de inscripción para una nueva edición de la Feria Provincial de Empresarias

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, durante una de la feria provincial de empresarias, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, ha abierto este lunes, 22 de junio, el plazo de inscripción para participar en la vigésima edición de la Feria Provincial de Empresarias (Fepme), una gran cita del emprendimiento femenino que se celebrará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026.

La edición de este año "cobra un significado especialmente relevante" al conmemorar el vigésimo aniversario de esta iniciativa que, a lo largo de dos décadas, ha contribuido "de forma decisiva" a visibilizar el talento, la capacidad emprendedora y el liderazgo de las mujeres empresarias en la provincia de Sevilla, destaca la Diputación en una nota de prensa.

A lo largo de su trayectoria, Fepme se ha consolidado como una de las ferias de referencia en el ámbito del emprendimiento femenino a nivel estatal, convirtiéndose en un espacio privilegiado para la promoción comercial, la creación de redes profesionales y el intercambio de experiencias entre empresarias de distintos sectores.

Concebida como una "auténtica feria de experiencias", el certamen ofrece a las participantes una oportunidad única para mostrar sus productos y servicios, ampliar sus nichos de mercado, establecer contactos comerciales estratégicos y acercar su actividad empresarial a miles de visitantes.

En sus 20 ediciones, la feria ha reunido a cerca de un millar de empresarias procedentes de más de un centenar de municipios sevillanos, un impacto que ha contribuido directamente al fortalecimiento del tejido económico local y al avance de la igualdad de oportunidades.

Con la puesta en marcha de esta nueva convocatoria, la Diputación de Sevilla quiere seguir impulsando el emprendimiento femenino, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres empresarias como motor indispensable de desarrollo económico, innovación y cohesión, concluye el comunicado.