Diputación de Sevilla abre el plazo de presentación de propuestas culturales para el Circuito 107

Interior del teatro Álvarez Quintero de Osuna - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha abierto el plazo para que las compañías, grupos y artistas puedan presentar sus proyectos de artes escénicas, musicales, conferencias o exposiciones culturales al listado de selección que formará parte del '107 Programa Cultural 2027-2028' en sus modalidades A, B y C: un amplio programa de propuestas que se extiende por toda la provincia, a excepción de los ocho municipios que participan en el Cipaem.

En este sentido, el plazo de presentación permanecerá abierto desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2026, ambos inclusive. La convocatoria contempla propuestas en una amplia variedad de disciplinas: teatro para personas adultas, teatro para las infancias y las familias, danza, circo, magia, música (tanto genérica como clásica), música de Navidad (campanilleros), bandas de música con repertorio tradicional, flamenco o conferencias y exposiciones culturales, informa en un comunicado.

Como novedad para esta edición, se prestará una especial atención a aquellas propuestas que guarden relación con la Conmemoración del Centenario de la Generación del 27.

Las personas interesadas deberán acceder a la plataforma de actividades culturales para dar de alta a los grupos, compañías o artistas, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, e introducir las propuestas con los que deseen participar en la convocatoria.

Para los espectáculos presentados en años anteriores, existe la opción de volver a inscribirlos sin necesidad de cumplimentar de nuevo la ficha de inscripción, pudiendo modificarse sus datos mientras el plazo permanezca abierto. El acceso a la plataforma está disponible a través del enlace habilitado en el portal web institucional ('https://www.dipusevilla.es/programasculturales'), así como a través del Tablón de Anuncios (Tablón-e) en la Sede Electrónica de la Diputación.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla se reafirma como el principal activo e inversor cultural de la provincia. A través del '107 Programa Cultural', la institución dota de contenido de calidad a las agendas y espacios escénicos municipales, al tiempo que impulsa el sector artístico sirviendo de motor económico y consolidando el tejido de las artes escénicas, musicales y otras propuestas de interés, concluye el comunicado.