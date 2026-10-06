La Diputación de Sevilla afianza sus políticas de vivienda en un presupuesto "expansivo" que crece un 14,32%

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la presentación del anteproyecto del Presupuesto General de 2027. A 6 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presentado el anteproyecto de presupuesto para 2027, al que ha definido como "absolutamente realista, sin déficit y expansivo". En concreto, las cuentas alcanzan los 750,42 millones de euros, un 14,32% más que el año anterior, y en ellas se afianzan especialmente las políticas de transformación e impulso en materia de vivienda, con una partida de 27,45 millones.

En un acto público con atención a los medios este martes, 6 de octubre, el presidente ha concretado que estas cifras marcan el objetivo de llevar a término una "política útil, que responda a los desafíos reales que tiene la provincia, con el foco en las personas y en garantizar servicios públicos básicos", así como para afrontar "la igualdad de oportunidades en todos los territorios, mejorando infraestructuras y apoyando las condiciones para el desarrollo".

Al detalle, el "impulso a la vivienda" incluye 25 millones de euros en ayudas directas a proyectos municipales de VPO, correspondientes a la tercera anualidad de proyectos en marcha y a la dotación inicial para un nuevo programa en 2027 y los 2,3 millones presentes en los presupuestos para el proyecto de Barrio de Quarto, con la "tramitación mucho más avanzada".

Al hilo, Fernández ha insistido en que el "camino correcto" relativo a atajar el problema de la vivienda es "incorporar la tecnología a la construcción para aminorar los precios y los tiempos y mantener calidades".

De este modo, la institución provincial ha iniciado la tramitación del Presupuesto General de 2027, con la entrega del proyecto elaborado por el Área de Hacienda a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social de la Provincia, con la intención de "estar al lado de los pueblos" y "coser este territorio".

Según ha apostillado Fernández, los objetivos mencionados se persiguen de a través del "apoyo directo" a los ayuntamientos, cumpliendo con la función que tiene asignada la Diputación, y con las políticas de carácter supramunicipal de la institución, con "visión propia y músculo" para acometer proyectos que superan el ámbito municipal.

Así, las transferencias corrientes y de capital para los consistorios alcanzan los 337,59 millones, un 10,65 por ciento más que en 2026. Por segundo año tras su recuperación, se mantiene el Plan Provincial de Obras y Servicios, destinado a todos los municipios. Cuenta con 35 millones, un 40% más, al margen de los planes extraordinarios de inversión que continúan ejecutándose en este cuarto ejercicio del mandato.

Asimismo, se refuerza el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, con 163 millones de euros, frente a los 138 de 2026. El Servicio de Ayuda a Domicilio de los municipios menores de 20.000 habitantes se blinda con el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, FEAR Dependencia, dotado con 20 millones para adelantar financiación de la Junta a municipios menores de 20.000 habitantes que lo soliciten. Así, la institució provincial "redobla su esfuerzo" para asistir financieramente a los municipios. En suma, con todos los instrumentos que hay en marcha, el importe total será de 45,92 millones de euros.

En relación con la vivienda, a los más de 27 millones de euros destinados se suman los 6,67 millones que Sevilla Activa destinará a la construcción de 50 VPO en Los Palacios y Villafranca y 31 en Morón de la Frontera. Al hilo, el presidente ha concretado el "carácter pionero" de este programa de vivienda de la Diputación, comprometida con el "principal problema" que afecta a la sociedad española y que, en ese empeño, ha introducido en la agenda de los alcaldes. En el impulso a la vivienda asequible, no se parte de cero, "hay proyectos, recursos y camino recorrido", ha insistido. "El problema de la vivienda no es un problema, es el problema", ha añadido.

Por su parte, el proyecto de Presupuestos da un "nuevo impulso" a las políticas que requieren una respuesta supramunicipal. Agua, residuos, carreteras, emergencias y prevención ambiental concentran "buena parte" de este esfuerzo. A Bomberos se destinan 43 millones, un 10,7% más, continuando con el desarrollo del primer Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) y avanzando hacia la estructura de recursos humanos, infraestructuras, material móvil, equipamientos y mantenimiento que precisa un sistema de bomberos eficiente en todos los territorios. Como "reflejo del esfuerzo", en 2027 la Diputación destinará hasta doce millones más que en 2025 a la financiación del Sistema de Bomberos, un 40% más.

En agua, se continuarán acometiendo inversiones para garantizar la calidad y el abastecimiento de agua a la población de toda la provincia. El presupuesto contempla 10,51 millones para obras en infraestructuras hidráulicas. El presidente ha incidido en una dotación inicial de tres millones de euros de 25 previstos en cuatro años para la primera fase del proyecto que garantizará el abastecimiento de los municipios de la Sierra Morena. Se firmará un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El acuerdo prevé una dotación global de 50 millones de euros, aportados al 50%.

Por otro lado, Fernández ha anunciado que en residuos la Diputación destina casi siete millones de euros a esta materia, con el objetivo de "dar una respuesta supramunicipal ante unas exigencias ambientales y legales cada vez mayores y avanzar en la gestión de los residuos y la economía circular".

También se consolida el programa de vigilancia y control frente al mosquito vector del Virus del Nilo Occidental, con 3,28 millones de euros para continuar las actuaciones desarrolladas por la Diputación. Por su parte, la inversión en carreteras provinciales se sitúa en torno a los 22 millones de euros, con actuaciones destinadas tanto a la conservación como a la mejora de una red fundamental para las comunicaciones entre los municipios y para la cohesión territorial.

En materia de deportes, se presupuestan siete millones de euros para la finalización de las piscinas cubiertas de la provincia, además de anunciar que "seguiremos colaborando con clubes deportivos de la provincia".

En cultura, se consigna un 14,21% más, continuando con una línea ascendente, con 17,12 millones de euros en 2027 y la "decidida apuesta por una programación cultural accesible y de calidad, que llega a todos los territorios, como una seña de identidad de la institución".

El presupuesto incrementa también el apoyo al tejido asociativo de la provincia, mediante ayudas a las actividades de interés social, cultural y deportivo que desarrollan, con una partida de 6,57 millones.

Asimismo, se incluyen las primeras actuaciones para la modernización integral del Complejo Educativo Pino Montano, con el objetivo de "mejorar las prestaciones residenciales que ofrece a estudiantes de la provincia y las instalaciones deportivas y culturales que comparte con los barrios del entorno".

La actuación prioritaria será una nueva residencia universitaria de 450 plazas, mediante obra nueva y rehabilitación del edificio histórico. En 2027 se destinan 498.323,52 euros a estudios y trabajos técnicos y 216.900 euros a las primeras actuaciones materiales, entre ellas las demoliciones.

En suma, el crecimiento del presupuesto "expansivo" de 2027 de la Diputación de Sevilla se apoya en una gestión económica "saneada y responsable", que permite aumentar los recursos disponibles "sin comprometer la estabilidad financiera".

Los ingresos no financieros crecen en 69,26 millones, un 12,17%, y las inversiones se financian prácticamente en su totalidad con estos recursos. Además, el cumplimiento en 2026 del Plan Económico Financiero 2025-2026 permite elevar el límite de gasto no financiero hasta los 642,52 millones de euros, un 13% más que en 2026, destinado a transferencias a los ayuntamientos e inversiones.