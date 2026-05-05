La Diputación de Sevilla apadrina a 46 centros educativos de la provincia en la Feria de la Ciencia

Uno de los expositores en los que colabora Diputación en la Feria de Ciencia que se desarrolla en Fibes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla refuerza su compromiso con la divulgación y el impulso de las vocaciones científicas entre los más jóvenes con su participación en la 24ª edición de la Feria de la Ciencia, que abrirá sus puertas este miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), con la previsión de superar las 30.000 visitas hasta el 8 de mayo.

La cita, organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación Descubre, se ha consolidado como un espacio de referencia para el encuentro entre alumnado, profesorado, comunidad investigadora y tejido empresarial, favoreciendo el acceso al conocimiento y el interés por la ciencia y la innovación, informa en una nota de prensa.

En este contexto, la Diputación alinea su participación con estos objetivos a través de una doble vertiente. Por un lado, contará con un expositor propio de 54 metros cuadrados; por otro, apadrina la presencia de 46 centros educativos de la provincia, cuyos estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos científicos en la muestra.

Para ello, la institución, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, ha incrementado de forma significativa su aportación económica, que alcanza este año los 50.000 euros, frente a los 3.000 del ejercicio anterior. El espacio expositivo de la Diputación se concibe como un punto de encuentro dinámico y participativo.

En él se desarrollarán hasta 13 actividades de divulgación, entre talleres y juegos didácticos, centrados en ámbitos como la biodiversidad, las dehesas, la contaminación por plásticos, el ahorro de agua, la agricultura ecológica, el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, personal técnico de la institución ofrecerá en el espacio STEM de la feria la microcharla titulada 'Virus del Nilo Occidental: conocimiento, ciencia y prevención', en la que se darán a conocer las actuaciones que la Diputación desarrolla para el control de mosquitos, en un proyecto que desarrolla de la mano de expertos del CSIC, ejemplo de una aplicación práctica de la ciencia.

El expositor reservará, además, parte de su superficie para acoger proyectos destacados de centros educativos de la provincia, previamente seleccionados por la organización, que se presentarán como 'Actividades estrella' en sesiones de mañana y tarde, con un total de 36 propuestas.

Por su parte, los 46 centros apadrinados por la Diputación dispondrán de stands propios de 12 metros cuadrados, desde los que compartirán sus iniciativas científicas con el público, contribuyendo a despertar la curiosidad y el pensamiento crítico entre los visitantes.

Con esta iniciativa, la Diputación apuesta por acercar la ciencia a la ciudadanía, respaldar el trabajo de los centros educativos y contribuir a despertar nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes, invitando a los vecinos de la provincia a descubrir, experimentar y disfrutar del conocimiento en la Feria de la Ciencia.