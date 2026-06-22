Diputación de Sevilla apuesta por la alfabetización mediática para fomentar el "espíritu crítico" entre la juventud

El diputado de Cultura, con algunos de los participantes en el programa de alfabetización mediática de Diputación - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de alfabetización mediática e informacional 'AlfaMedia', una iniciativa del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla para estudiantes de 14 a 17 años, ha puesto este lunes, 22 de junio, su broche final con un acto de convivencia celebrado en la Casa de la Provincia y presidido por el diputado provincial Casimiro Fernández.

En esta jornada han participado los autores de los doce trabajos finalistas del primer concurso 'ConSentido', en el que han sido reconocidos los proyectos periodísticos más destacados que los jóvenes han desarrollado en el marco del programa. Esta segunda edición de AlfaMedia se ha desarrollado en 57 municipios de la provincia, llegando a unos 1.500 jóvenes con un total de 474 horas lectivas, detalla la Diputación en un comunicado.

Al respecto, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado "el papel de lo local, también en proyectos que se significan como herramientas de verificación de los relatos que se construyen desde redes sociales y medios informativos y de los que hay que saber distinguir su autenticidad".

"En un momento en el que la desinformación circula tan rápido, necesitamos en la provincia una juventud bien informada, con capacidad para distinguir los hechos de los bulos y comprometida con valores como la igualdad, la inclusión, el respeto y la convivencia", ha añadido.

El primer premio del concurso ConSentido ha sido para un grupo de estudiantes del IES Las Encinas, de Valencina de la Concepción, por el trabajo audiovisual 'Inmigración y aporofobia'. El segundo, para el audiovisual 'Las 17 rosas de Guillena', realizado por alumnos del IES de Gerena. mientras que el artículo de opinión 'Mueve el culo zorra, que eso ya no nos encanta', elaborado por alumnas del IES de Almensilla, ha logrado el tercer puesto.

Tanto los trabajos ganadores, como los finalistas, pueden consultarse en la web del programa 'alfamediasevilla.es'. Los otros nueve trabajos seleccionados como finalistas han sido elaborados por alumnos del IES Los Álamos de Bormujos, de la Asociación Juvenil Real Xara de El Real de la Jara, del IES Torre de los Guzmanes, de La Algaba; del IES Pablo de Olavide, de La Luisiana; del IES Miguel de Mañara de La Rinconada; del IES José Saramago de Marinaleda; del IES Virgen de Villadiego, de Peñaflor y del IES Ramón y Cajal de Tocina.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los tres primeros premios han recibido entradas gratuitas para el Parque Temático Isla Mágica. Los ganadores, junto a todos sus compañeros de clase, disfrutarán de una jornada en el parque temático sevillano. Además, el primer y el segundo premio han obtenido una tarjeta regalo de la Fundación Lara, para que los dos institutos adquieran material en la Casa del Libro.

Los estudiantes que han conseguido el primer premio también han recibido un ordenador portátil para su centro. El jurado, compuesto por un representante del Servicio de Juventud, otro de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y otro de la coordinación del programa 'AlfaMedia', seleccionó, por unanimidad, los doce trabajos finalistas siguiendo criterios periodísticos, temática social, implicación del alumnado en la realización del producto final y el protagonismo de lo local en sus trabajos.

Sobre la necesidad de formar a ciudadanos críticos de edades tempranas, el presidente de la APS, Rafael Rodríguez, ha trasladado a los jóvenes "lo fundamental que es pensar y tener un pensamiento propio. Pensar es lo más revolucionario que hay en la vida. En este tiempo de desinformación, mentiras y bulos, tenéis que ser conscientes de que vuestros pueblos y ciudades, de que servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, serán lo que vosotros queráis que sean. De ahí la relevancia de la alfabetización mediática para enseñaros a pensar por vosotros mismos".

LA IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN LOS JÓVENES

Este programa de alfabetización mediática tiene como objetivo formar ciudadanos críticos en un contexto en el que predomina la viralidad de las redes sociales y la desinformación. Para ello, se ha apostado por un aprendizaje basado en proyectos de carácter práctico que les ha dotado de herramientas para distinguir los bulos de las informaciones veraces, además de convertir a los jóvenes en creadores y consumidores de contenidos críticos.

El desarrollo de los talleres ha puesto de manifiesto que existe una demanda por parte de los técnicos de juventud de los municipios en formar a los jóvenes en alfabetización mediática e informacional (AMI). Además, es de extrema necesidad que la AMI se instaure como una competencia esencial para la formación integral del alumnado, teniendo en cuenta el contexto actual en el que la información circula a gran velocidad y las redes sociales se han convertido en la fuente principal de noticias para la juventud.