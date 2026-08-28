Diputación de Sevilla concede 5 millones a los ayuntamientos para el programa de urgencia y emergencia social

Imagen de recurso de un Pleno de la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, ha aprobado cinco millones de euros a los ayuntamientos de la provincia con destino al Programa de Gestión Municipal de Urgencia y Emergencia Social 2026.

Este programa está destinado a cubrir necesidades básicas y situaciones de urgencia social que los ayuntamientos tengan que atender de forma excepcional o extraordinaria, dirigidas a familias y a los colectivos más desfavorecidos, evitando así la exclusión social, explica el organismo provincial en un comunicado.

En este sentido, para solicitar las ayudas de emergencia, las personas deberán acudir a los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al ayuntamiento de su localidad en la provincia de Sevilla.

Allí un profesional del Trabajo Social evaluará la situación de urgencia o vulnerabilidad para tramitar la prestación de forma directa. Al respecto, podrán ser atendidas situaciones extraordinarias de la vivienda habitual, habitabilidad, necesidades básicas de alimentación o gastos de suministros y otras situaciones extraordinarias.

El plazo de ejecución se extenderá desde la fecha de resolución de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2027.