Diputación de Sevilla desarrolla una amplia programación por el Orgullo LGTBI durante todo el mes de junio

Cartel de la campaña del Orgullo basada en un refrán popular - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla pone en marcha una amplia campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora el próximo 28 de junio. La programación, dirigida especialmente a los municipios menores de 20.000 habitantes, tiene como objetivo promover la igualdad, visibilizar la diversidad y prevenir cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

La campaña se articula en torno a distintas líneas de actuación que combinan sensibilización, recursos educativos, actividades culturales, participación ciudadana y apoyo a iniciativas municipales, explica en un comunicado.

Como cada año, la Diputación participará en el desfile del Orgullo de Sevilla con su propio 'Bus del Orgullo', facilitando la asistencia de representantes municipales y ciudadanía de municipios menores de 20.000 habitantes, lo que permitirá reforzar la presencia de la provincia en uno de los principales actos reivindicativos y festivos en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

Durante la jornada también se distribuirá material divulgativo y preventivo relacionado con la salud sexual y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Con el objetivo de acercar el conocimiento sobre diversidad sexual y de género a la ciudadanía, la Diputación editará y distribuirá dos versiones del 'Glosario de Diversidad', una dirigida a población adulta y otra adaptada al público joven. Estos materiales pretenden facilitar la comprensión de conceptos básicos relacionados con la diversidad afectivo-sexual y de género, "contribuyendo a combatir prejuicios y fomentar una cultura de respeto e inclusión".

Asimismo, la exposición itinerante 'Es Natural' recorrerá doce municipios de la provincia. La muestra ofrece una visión divulgativa sobre la diversidad presente en la naturaleza y constituye una herramienta educativa para promover el respeto a las diferentes realidades afectivo-sexuales y de género.

La programación incorpora también una importante oferta cultural y de sensibilización que llegará a distintos municipios de la provincia a través de representaciones teatrales, espectáculos drag, pasacalles inclusivos, actividades participativas y otras propuestas artísticas que utilizan la cultura como herramienta de transformación social y respeto a la diversidad.

Entre las actuaciones previstas destaca la difusión de la campaña audiovisual 'Siempre tuvo su silla', una propuesta que invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en nuestros pueblos. Así, partiendo del popular refrán 'Quien fue a Sevilla, perdió su silla', la campaña pone el foco en nuestra provincia como espacio donde todas las personas tengan cabida y puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad.

APOYO A LAS ACTUACIONES MUNICIPALES

La campaña se completa con el respaldo económico a las actividades promovidas por los ayuntamientos de la provincia a través de la Línea 4 de subvenciones de la Diputación, destinada a impulsar proyectos de igualdad, prevención de las violencias machistas y de diversidad sexual y de género.

Dentro de esta línea de ayudas, se ha destinado 147.600 euros a actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad sexual y de género, financiando un total de 61 actividades impulsadas por ayuntamientos de la provincia.

Estas iniciativas incluyen acciones de sensibilización, formación, campañas de visibilización, actividades culturales y programas de participación ciudadana que permiten extender el mensaje de igualdad, respeto y diversidad a todo la provincia. Gracias a esta colaboración institucional, los municipios pueden desarrollar actuaciones adaptadas a sus necesidades y reforzar su compromiso con la prevención de la LGTBIfobia y la promoción de los derechos de las personas LGTBI.