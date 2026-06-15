La Diputación de Sevilla destaca la estrecha relación con Portugal en la despedida de su cónsul general

Foto de familia en la que con representantes de la Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento y Consulado de Portugal - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado la "intensa" relación que mantiene la provincia y Andalucía con Portugal, así como sus lazos históricos, durante el acto conmemorativo del Día de Portugal organizado por el Consulado General de Portugal en Sevilla, una celebración que ha servido también para despedir a la cónsul general, Cláudia Boesch.

Según ha detallado la Corporación provincial en una nota de prensa, Fernández ha puesto en valor la relación institucional, económica y empresarial con el país vecino. "Entre Sevilla y el sur de Portugal, lo que hay son lazos y no fronteras", ha señalado.

En este sentido, ha defendido la "importancia de Portugal como socio estratégico" para Andalucía y ha destacado que las exportaciones andaluzas al país luso alcanzaron los 3.805 millones de euros en 2025. "No son solo cifras; son miles de empresas que confían unas en otras y miles de historias que van de un territorio a otro", ha afirmado.

Asimismo, el presidente ha felicitado el papel desempeñado por la cónsul general de Portugal en Sevilla durante los últimos años, a quien ha atribuido que la relación entre el país y la comunidad esté "más viva que nunca", por el trabajo desarrollado por Boesch.

Finalmente, Javier Fernández ha expresado la voluntad de la institución provincial de "seguir colaborando" con Portugal y con su representación diplomática en Sevilla, para "continuar impulsando" iniciativas que favorezcan el desarrollo económico, la cooperación empresarial y los intercambios culturales entre ambos territorios.