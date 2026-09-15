La Diputación de Sevilla destaca el estudio de AEMO sobre la aceituna de mesa y su contribución al sector olivarero

Archivo - Imagen de archivo de la aceituna manzanilla sevillana - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha destacado el trabajo que viene desarrollando la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) --de la que forman parte más de 130 municipios y diputaciones, entre ellas la de Sevilla-- en apoyo al sector olivarero y su contribución a generar conocimiento y referencias técnicas que permitan afrontar los retos que afectan a los territorios vinculados al olivar.

Como ejemplo, el nuevo estudio sobre los costes de producción de la aceituna de mesa en España, que se ha publicado coincidiendo con la campaña de verdeo 2026/2027, detaca el organismo provincial en una nota de prensa. Domínguez ha subrayado al respecto que este tipo de iniciativas resultan especialmente relevantes para un sector que tiene un peso estratégico en la economía y en el territorio sevillano.

"España es una referencia mundial en la producción y exportación de aceituna de mesa y, dentro de España, Sevilla tiene un papel protagonista. Nuestra provincia concentra aproximadamente el 58% de la producción nacional, por lo que todo aquello que contribuya a conocer mejor la realidad del sector, sus costes y sus necesidades tiene una importancia especial para Sevilla", ha señalado.

El diputado ha valorado así la aportación de AEMO como una asociación que "permite poner en común la experiencia y las necesidades de los municipios y territorios olivareros y convertirlas en propuestas, análisis y actuaciones que pueden ser útiles para todo el sector".

En este sentido, Domínguez ha destacado que su actividad trasciende la defensa del olivar como actividad agrícola y aborda también su dimensión económica, social, cultural y territorial.

UN INFORME CONTRASTADO

El estudio en cuestión, denominado 'Aproximación a los costes de producción de la aceituna de mesa en España 2026', se ha elaborado con costes unitarios actualizados y se ha contrastado con expertos del sector. Se trata de la primera aproximación específica realizada por la asociación a los costes de producción de la aceituna destinada a mesa.

El análisis establece seis tipologías de producción y refleja diferencias significativas en función del sistema de cultivo, el régimen hídrico y el sistema de recolección. Considerando los costes de explotación, la renta de la tierra y, cuando corresponde, la amortización de la plantación, el coste total se sitúa entre 0,71 y 1,23 euro/kg de aceituna comercializable.

En los sistemas de recolección mediante ordeño, representativos principalmente de las variedades Manzanilla de Sevilla y Gordal Sevillana, los costes oscilan entre 0,93 y 1,23 euros por kilogramo, mientras que en los sistemas intensivos con recolección mecanizada, asociados principalmente a Hojiblanca y Manzanilla Cacereña, se sitúan entre 0,71 y 0,75 euros.

AEMO precisa que las cifras corresponden exclusivamente a la producción agrícola hasta la salida de la aceituna de la explotación y no incluyen los procesos posteriores de recepción, clasificación, entamado, fermentación o conservación.

Asimismo, advierte de que se trata de costes de producción y no de precios de venta, ya que la sostenibilidad económica de las explotaciones requiere que el precio percibido por el agricultor permita cubrir los costes y obtener un margen que remunere el trabajo, la actividad y el riesgo asumido.

Para Gonzalo Domínguez, también vicepresidente segundo de AEMO, "contar con datos y análisis de este tipo ayuda a tener una visión más precisa de la realidad que afrontan los agricultores y de las diferencias existentes entre los distintos modelos de producción".

El diputado ha destacado, además, que el trabajo de AEMO conecta directamente con la realidad de muchos municipios sevillanos. "Cuando hablamos del olivar no hablamos únicamente de una actividad económica: hablamos de empleo, de actividad empresarial, de paisaje, de cultura y de la propia estructura social y territorial de muchos de nuestros municipios", ha concluido.