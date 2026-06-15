Diputación de Sevilla destaca la Feria 'Doñana Ecuestre' de Villamanrique como ejemplo de turismo sostenible

Foto de familia de los representantes de la Diputación de Sevilla durante la Feria 'Doñana Ecuestre' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que iniciativas como la Feria 'Doñana Ecuestre', celebrada en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y que ha constituido la segunda de las tres grandes citas incluidas en el programa 'Doñana Sevillana 2026', contribuyen a "consolidar un modelo de turismo sostenible" en la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la feria, impulsada por Diputación, ha tenido como objetivo destacar la "estrecha vinculación" histórica y cultural de la Doñana Sevillana con el caballo, además de contribuir a consolidar este territorio como "referente del turismo ecuestre y de naturaleza".

En este sentido, Rodríguez Hans ha afirmado que los visitantes, actualmente, "buscan experiencias completas como esta". Así como ha señalado que estas iniciativas contribuyen a "consolidar un modelo de turismo sostenible" vinculado al territorio, capaz de "generar empleo y nuevas oportunidades para quienes viven en los municipios de la comarca".

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes han podido disfrutar de una programación con exhibiciones ecuestres, experiencias turísticas, gastronomía y propuestas culturales. Además, la feria ha contado con una zona expositiva dedicada a empresas y productores locales, así como a negocios especializados en el sector ecuestre, la guarnicionería y otros oficios tradicionales vinculados al caballo.