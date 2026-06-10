La Diputación de Sevilla destaca el papel de Inpro en la transformación digital en su 44 aniversario

El vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, y su gerente, Carmen Quirós. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (INPRO), entidad tecnológica de la Diputación de Sevilla, cumple 44 años en 2026, una trayectoria en la que "ha acompañado a los municipios sevillanos en la incorporación de las tecnologías de la información a la gestión pública".

Así lo ha destacado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, si bien ha indicado que el vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, y su gerente, Carmen Quirós, han destacado el papel desempeñado por la entidad a lo largo de estas más de cuatro décadas, en las que "ha evolucionado desde sus primeros servicios de apoyo tecnológico a los ayuntamientos hasta convertirse en uno de los principales instrumentos de la Diputación para impulsar la innovación pública y la digitalización del territorio".

Actualmente, la entidad cuenta con un equipo de más de 90 profesionales especializados y desarrolla una amplia cartera de servicios dirigidos tanto a la Diputación de Sevilla como a los ayuntamientos de la provincia.

Entre sus principales líneas de actuación destacan la implantación de la administración electrónica, el desarrollo de plataformas digitales, la modernización de los procedimientos administrativos y el despliegue de servicios digitales dirigidos a la ciudadanía y al tejido empresarial.

Uno de los hitos de los últimos años ha sido la creación de la Oficina de Transformación Digital de la Diputación de Sevilla, desde la que se impulsan iniciativas relacionadas con la captación de fondos europeos, la modernización administrativa, la ciberseguridad, la capacitación digital y el desarrollo de territorios inteligentes.

Asimismo, Inpro lidera la ejecución del Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio Inteligente, una hoja de ruta orientada a "promover la digitalización de los servicios públicos, la sostenibilidad, el emprendimiento tecnológico y la transformación digital de los municipios sevillanos".

Entre las infraestructuras estratégicas impulsadas por la entidad destaca también la Red Provincial Tarsis, que conecta de forma segura a las administraciones locales de la provincia y facilita el acceso a servicios digitales avanzados.