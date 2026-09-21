La Diputación de Sevilla destina 1,13 millones a 124 proyectos de 107 entidades sociales y culturales

Entrega de las resoluciones de la convocatoria de subvenciones del Área de Concertación dirigida a entidades sociales y culturales de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la diputada provincial del Área de Hacienda y Concertación, Inmaculada Márquez, ha presidido la entrega de las resoluciones de la convocatoria de subvenciones del Área de Concertación dirigida a entidades sociales y culturales de la provincia.

El acto, celebrado con la asistencia de representantes de las asociaciones beneficiarias, ha servido para formalizar la concesión de 1,13 millones de euros con los que se financiarán 124 proyectos promovidos por un total de 107 asociaciones locales, según ha detallado la entidad provincial en una nota.

Durante su intervención, Fernández ha puesto en valor el papel que desempeña el tejido asociativo en los municipios sevillanos, calificando esta línea de ayudas, que "vienen a sumar las que den los ayuntamientos", como "una de las iniciativas que más sentido da al trabajo de la institución", y en la que "vamos a intentar poner la semilla para que este tipo de programas se mantengan en el tiempo porque son importantísimos".

En este sentido, ha incidido en el papel "transformador" de estas partidas, ya que "no es una inyección solamente económica, sino una inyección también de motivación, para que sepáis que hay gente en la política que os valora, que os respalda, que os protege y que os anima a continuar con esa enorme tarea que venís haciendo en todos y cada uno de los territorios".

Así, Fernández ha garantizado que "mientras yo sea presidente de la Diputación lo vamos a intentar y vamos a poner todo los medios" para garantizar este respaldo económico al tejido asociativo, que "pone contra el espejo a otras administraciones que tienen que intentar estar a la altura, porque aquí hay una parte de Andalucía que se mueve en la provincia de Sevilla" y que realiza "una gran labor social".

Asimismo, el presidente ha destacado también el compromiso con las entidades sociales y culturales, que "se dedican de manera voluntaria y de manera altruista a ayudar a los demás, algo muy meritorio en una sociedad cada vez más individualista, y que conocen de primera mano las necesidades de los pueblos".

La Diputación ha destacado que la nueva resolución da continuidad a la senda de apoyo financiero a proyectos de carácter social y cultural iniciada en 2024, periodo en el que la Diputación de Sevilla ha destinado de manera global 4,53 millones de euros al impulso de diferentes iniciativas.

En la convocatoria de 2024 se concedió un total de 2,01 millones de euros distribuidos en tres resoluciones, permitiendo la financiación de 227 proyectos (151 de carácter social y 76 culturales) correspondientes a 209 asociaciones. En ese ejercicio, el 73,1% de los fondos asignados (1,46 millones de euros) se focalizó en proyectos sociales, mientras que el 26,9% restante respaldó actividades culturales.

Al año siguiente, en la edición de 2025, el presupuesto total creció hasta los 2,52 millones de euros para dar cobertura a 326 proyectos pertenecientes a 294 entidades (253 asociaciones o fundaciones distintas), lo que representó un incremento del 43,6% en el volumen de iniciativas subvencionadas respecto al año precedente. El reparto de fondos en 2025 destinó un 63% (1,58 millones) al ámbito social y un 37% a actividades culturales, ámbito que experimentó un crecimiento presupuestario del 46%.