Diputación de Sevilla destina 3,8 millones para reparar 71 caminos rurales dañados por el tren de borracas

El diputado provincial del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, visita uno de los caminos rurales dañados por el tren de borrascas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, ha adjudicado de forma definitiva las subvenciones destinadas a la reparación de caminos rurales de titularidad municipal afectados por el pasado tren de borrascas. La resolución permitirá financiar 71 proyectos presentados por ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA), con una inversión total de 3.839.070 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo recuperar las condiciones de seguridad, accesibilidad y operatividad de unas infraestructuras que resultan esenciales para la movilidad y la actividad económica del medio rural, explica el organismo provincial en una nota de prensa.

Los daños ocasionados por los episodios meteorológicos extremos dificultaron el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a núcleos de población dispersa, afectando además a la seguridad vial y al normal desarrollo de la actividad productiva.

La convocatoria, impulsada por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales que dirige el diputado provincial Gonzalo Domínguez, estaba dotada inicialmente con 5 millones de euros y se dirigía, en régimen de concurrencia no competitiva, a todos los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y a las ELA, con una cuantía máxima de 54.945 euros por solicitud.

El plazo para la presentación de proyectos se abrió el pasado mes de octubre y, una vez analizadas las propuestas recibidas, la Diputación ha aprobado un total de 71 actuaciones, que permitirán acometer obras de reparación y mejora en caminos especialmente afectados por las lluvias.

La red de caminos rurales públicos constituye una infraestructura estratégica para la provincia de Sevilla. Además de facilitar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, desempeña un papel fundamental en la comunicación entre núcleos rurales, el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de actividades vinculadas al turismo activo y de naturaleza, como el senderismo, el ciclismo o las romerías.

Con esta línea de ayudas, la Diputación contribuye a que los municipios puedan afrontar actuaciones que, por su coste, resultarían difíciles de asumir con recursos propios, favoreciendo el mantenimiento de unas infraestructuras básicas para la calidad de vida de la población rural y el desarrollo de la actividad económica vinculada al sector primario.

La iniciativa se enmarca en las competencias de asistencia y cooperación que la Diputación de Sevilla presta a los municipios de la provincia, especialmente a los de menor población, para garantizar la conservación y mejora de las infraestructuras que resultan esenciales para el equilibrio territorial y la prestación de servicios en el medio rural.